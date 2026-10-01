Honor Watch 6 Pro mají duální OLED displej a měření cukru v krvi

Zdroj: GSMArena
Měření krevního tlaku i hladiny cukru v krvi. To slibují nové čínské chytré hodinky Honor Watch 6 Pro. Vedle zmíněné zdravotní funkce lákají například na perfektní OLED displej. Kolik stojí a kde je bude Honor prodávat?
Honor má zdraví na prvním místě
Již tradičně přišla po roce zase nová řada hodinek Honor Watch, a to konkrétně Honor Watch 6 Pro. Ta letos sází zejména na sledování zdraví uživatelů, a přichází tak na trh nově s nepřetržitým sledováním variability srdečního tepu, měřením krevního tlaku i kontinuálním měřením glukózy a alarmem při detekci zástavy srdce.
Uživatele však rozhodně zaujme i nový dvouvrstvý OLED displej o velikosti 1,5 palce s rozlišením 466 x 466 pixelů. Uvnitř 46,3mm těla z nerezové oceli se pak nachází 500mAh baterie, díky níž hodinky vydrží až týden v režimu „always on“ displeje a čtyři dny při zapnutí všech zdravotních funkcí. Maximální výdrž baterie činí 18 dní.
Sportovcům nebude chybět dvoupásmová GPS s trojicí antén pro tu nejlepší přesnost. Nepřetržité sledování polohy vydrží hodinky až 21 hodin. Hodinky pak disponují také pořádnou porcí dostupných aktivit včetně speciálních režimů například pro trailový běh, badminton či fotbal.
Honor Watch 6 Pro jsou dostupné v celkem pěti barevných variantách a začínají na ceně 1600 čínských juanů, což je v přepočtu asi 5150 korun. Prozatím jsou však dostupné pouze v Číně. Zda dorazí do Evropy, v tuto chvíli informace nemáme.
Zdroj: gsmarena.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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