Prodeje čipů lámou rekordy. Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o více než 31 %

Zdroj: Tech Digest
Globální trh s čipy dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku nového historického maxima. Podle dat analytické společnosti Omdia vzrostly tržby mezičtvrtletně o 31,4 % na 425 miliard dolarů. Za celé první pololetí tak odvětví vydělalo 752 miliard dolarů. Za prudkým růstem stojí především pokračující investice do infrastruktury pro umělou inteligenci. Moderní AI systémy potřebují obrovské množství paměti s vysokou propustností, což přimělo výrobce paměťových čipů upravit způsob výroby.
Výrobci čipů mají žně, prodeje lámou rekordy
Silná poptávka výrazně „šponuje“ rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a zvedá průměrné prodejní ceny. Paměťové integrované obvody proto ve druhém čtvrtletí tvořily více než polovinu celého globálního trhu v tomto segmentu. Výrazný nárůst zaznamenaly zejména paměti DRAM, NAND a NOR flash. Všechny tři kategorie dosáhly nejvyššího mezikvartálního růstu ve druhém čtvrtletí a zároveň rekordních čtvrtletních tržeb od roku 2002, kdy Omdia začala trh sledovat.
Boom se ale netýká jen pamětí. Také ostatní polovodičové komponenty rostly výrazně rychleji, než je pro toto období běžné. Historicky dosahoval mezičtvrtletní růst nepaměťových čipů ve druhém kvartálu přibližně 3 %, letos však přesáhl 10 %. Samotné mikroprocesory zaznamenaly mezikvartální růst o 16 %. Také zde hraje významnou roli AI infrastruktura, do které se výkonné procesory stále více integrují společně s dalšími specializovanými čipy.
Omdia navíc očekává, že tempo růstu v nejbližších měsících nijak zvlášť nepoleví. Ve třetím čtvrtletí letošního roku by globální tržby z polovodičů měly překonat 500 miliard dolarů. Celkové tržby za první tři čtvrtletí by se tím dostaly nad 1,25 bilionu dolarů. To by bylo přibližně o 50 % více než tržby polovodičového průmyslu za celý loňský rok.
Zdroje: techdigest.tv, omdia.tech.informa.com
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