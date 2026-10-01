Huawei Mate 90 oficiálně: Keramika, titan a ambice na špičkový fotomobil

• 1. 10. 2026#Smartphony
Huawei Mate 90 oficiálně: Keramika, titan a ambice na špičkový fotomobil

Zdroj: Huawei

Huawei je v našich končinách pomalinku známý jen jako výrobce sluchátek a chytrých hodinek, i prémiových. Mobily po sankcích v podstatě vymizely, byť se jednou za čas dostane oficiální cestou nějaký ten model. Právě nyní představil v domovské Číně sérii Huawei Mate 90 a možná se některý z kousků dostane i do Evropy.

Recenze Huawei Watch GT7 Pro – prémiový sportovec

Série Huawei Mate 90

Celá série čítá modely HUAWEI Mate 90, 90 Pro, 90 Pro Max a 90 RS. Právě poslední zmíněný je také nejdražší, ale není to jen o specifikacích. I konstrukce je značně odlišná, a to nejen na první pohled. Záda jsou keramická, přední sklo je nejlepší z celé řady a pro rám byl použit titan.

HUAWEI Mate 90 RS HUAWEI Mate 90 Pro Max

HUAWEI Mate 90 RS a HUAWEI Mate 90 Pro Max; Zdroj: Huawei

Sourozencem je pak HUAWEI Mate 90 Pro Max, který se může pyšnit také duálním OLED displejem, díky čemuž se společnost chlubí jasem až 12 000 nitů, ale jedná se o lokální maximum. Tento panel má i verze Pro, ale základní HUAWEI Mate 90 dostal běžnější panel. Mobily se liší i procesory, ale ve všech případech byl použit Kirin, tedy čip vlastní výroby.

HUAWEI Mate 90 Pro HUAWEI Mate 90

HUAWEI Mate 90 Pro a HUAWEI Mate 90; Zdroj: Huawei

Novinky mají poměrně slušné fotografické specifikace odstupňované podle ceny. Huawei se soustředil u některých vyšších modelů i na fotografické příslušenství v podobě přídavného objektivu. V rámci celé série se nabízí certifikace IP68, bezdrátové nabíjení, stereo a kupodivu je čtečka otisků prstů umístěná na boku. Na druhou stranu Huawei použil pokročilou technologii rozpoznávání obličeje.

Jde ale vidět, že se Huawei snaží, jelikož i design je mírně netradiční a hlavně se nesnaží kopírovat například Apple. Ceny začínají pod hranicí dvaceti tisíc korun (níže uvedeny bez daně a poplatků). Možná se k nám dostane časem HUAWEI Mate 90 a HUAWEI Mate 90 Pro, ale tím si nejsme zcela jisti.

  • HUAWEI Mate 90: od cca 19 400 Kč
  • HUAWEI Mate 90 Pro: od cca 22 600 Kč
  • HUAWEI Mate 90 Pro Max: od cca 30 700 Kč
  • HUAWEI Mate 90 RS: od cca 42 100 Kč

Specifikace HUAWEI Mate 90 RS

  • displej: 6,9 palců, 2848 × 1320 pixelů (FHD+), dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, BT.2020, Xuanwu Kunlun Glass
  • procesor: Kirin 9050 Pro
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 512 GB / 1/2 TB
  • Operační systém: HarmonyOS 7.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor)
      • 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor)
      • 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,6, OIS, makro, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom)
      • spektrální senzor Red Maple 3. generace
    • přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor
  • IP68 + IP69
  • čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje
  • stereo (Huawei Histen)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), satelitní volání Tiantong, satelitní zprávy BeiDou, GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 164,5 x 78,7 x 8,4 mm, 248 gramů (titanový rámeček)
  • baterie a nabíjení: 6800 mAh, 100W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 18W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení

Specifikace HUAWEI Mate 90 Pro Max

  • displej: 6,9 palců, 2848 × 1320 pixelů (FHD+), dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, BT.2020, Kunlun Glass 3. generace / Xuanwu Kunlun Glass (Collector’s Edition)
  • procesor: Kirin 9050 / Kirin 9050 Pro
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 512 GB / 1 TB
  • Operační systém: HarmonyOS 7.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor)
      • 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor)
      • 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,6, OIS, makro, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom)
      • spektrální senzor Red Maple 3. generace
    • přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor
  • IP68 + IP69
  • čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje
  • stereo (Huawei Histen)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, satelitní komunikace BeiDou, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 164,5 x 78,7 x 8,15 mm, 234 gramů (235 gramů Collector’s Edition)
  • baterie a nabíjení: 6800 mAh, 100W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 18W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení

Specifikace HUAWEI Mate 90 Pro

  • displej: 6,75 palců, 2832 × 1280 pixelů (FHD+), dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, P3, Kunlun Glass 3. generace
  • procesor: Kirin 9035
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB
  • Operační systém: HarmonyOS 7.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor)
      • 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,1, OIS, makro, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom)
      • spektrální senzor Red Maple 3. generace
    • přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor
  • IP68 + IP69
  • čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje
  • stereo (Huawei Histen)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), satelitní zprávy BeiDou, GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 161,9 x 75,7 x 7,95 mm, 222 gramů
  • baterie a nabíjení: 6600 mAh, 100W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 18W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení

Specifikace HUAWEI Mate 90

  • displej: 6,75 palců, 2832 × 1280 pixelů (FHD+), OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, P3, Kunlun Glass 3. generace
  • procesor: Kirin 9030
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB
  • Operační systém: HarmonyOS 7.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor)
      • 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,2, OIS, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom)
      • spektrální senzor Red Maple 3. generace
    • přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor
  • IP68 + IP69
  • čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje
  • stereo (Huawei Histen)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), satelitní zprávy BeiDou, GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 161,9 x 75,7 x 7,95 mm, 217 gramů
  • baterie a nabíjení: 6600 mAh, 66W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 5W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení
Zdroje (10) item.vmall.com, consumer.huawei.com, item.vmall.com, consumer.huawei.com, item.vmall.com, consumer.huawei.com, item.vmall.com, consumer.huawei.com, gsmarena.com, gsmarena.com
Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Zdražování! Konec nudných telefonů? 🤯 Velký update pro Apple Zdraví a AI do každé domácnosti 🤖

Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?

Načítání ankety...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

reklama
Satechi
nejpripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim