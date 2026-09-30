Google podal žalobu na EU kvůli otevření Androidu a sdílení dat

Zdroj: Grok
Google si nechce nechat líbit nařízení EU, která ho mají přinutit více zpřístupnit platformu Android konkurenčním AI asistentům a také sdílet data z vyhledávání. Proto se obrátil na soud v Lucemburku, kde chce oba dva případy řešit soudní cestou. Evropská komise vydala v souvislosti s Aktem o digitálních trzích (DMA) závazná opatření letos v červenci. Opatření Googlu neukládá žádné pokuty, ale požaduje plnění konkrétních pravidel, podle kterých má plnit své současné povinnosti.
Google se pustil do soudního sporu s EU
První rozhodnutí se týká umělé inteligence na Androidu. Konkurenční asistenti mají postupně získat stejný přístup k vybraným funkcím systému, jako má Gemini. Patří mezi ně například aktivace hlasovým povelem nebo možnost provádět úkony v dalších aplikacích. Druhé opatření se pak týká vyhledávání. Google má zpřístupnit konkurenčním vyhledávačům, včetně AI chatbotů, anonymizovaná data o dotazech, kliknutích nebo zobrazování výsledků. Evropská komise tvrdí, že to má konkurenci umožnit vylepšovat vlastní služby.
Google považuje obě rozhodnutí za nepřiměřená a „extrémní“. Oliver Bethell, ředitel společnosti pro oblast hospodářské soutěže, upozorňuje zejména na rizika spojená se sdílením vyhledávacích dat. Podle něj nemusí být dotazy dostatečně anonymizované a nová pravidla mohou negativně ovlivnit také bezpečnost Androidu.
Evropská komise naopak tvrdí, že její pravidla ochranu soukromí i bezpečnosti zohledňují. Metody anonymizace podle ní vznikaly ve spolupráci s odborníky a Google může odmítnout předání dat třetí straně pouze v případě, že by hrozilo vážné bezpečnostní riziko nebo narušení soukromí.
Na argumentaci Googlu reagovala společnost DuckDuckGo, která stojí za populárním vyhledavačem zaměřujícím se na ochranu soukromí uživatelů. Společnost tvrdí, že nastavená pravidla anonymizace jsou dostatečná a soudním sporem Google sleduje pouze získání více času. Samotné podání žaloby navíc platnost rozhodnutí Evropské komise automaticky nepozastavuje. Stanovené termíny tak zůstávají v platnosti, pokud by soud nerozhodl jinak.
Zdroj: thenextweb.com
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