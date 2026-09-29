Google zpřístupňuje Dovednosti pro Gemini: Novinka bez nutnosti předplatného

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ne všechny funkce jsou u nás dostupné, pokud jde hlavně o AI různých společností. Platí to i o Gemini, ale jedna funkce se k nám konečně dostává. Již před nějakou dobou Gemini dostalo Dovednosti, ale u nás tato funkce nebyla dostupná. Navíc byla k dispozici jen pro předplatitele Pro a Ultra. To vše se nyní mění.
Dovednosti v Gemini
Včera jsme vás informovali, že Gemini přichází o funkci Gem a náhradou mají být dovednosti. Dnes jsou konečně dostupné a můžeme potvrdit, že i v Česku. Navíc není potřeba mít předplatné. Novinka má svou vlastní sekci v nastavení, ale jinak ji můžete najít na adrese gemini.google.com/skills.
Zde si můžete vytvořit jednotlivé dovednosti s přednastavenými prompty, tedy příkazy. Současně mohou fungovat na pozadí, případně je Gemini může používat pro dokončování úkolů. Jde tedy o provázanější systém než původní Gem. Je zde několik způsobů, jak si dovednosti vytvořit:
- Vytvoření dovednosti pomocí Gemini
- Vytvoření dovednosti úpravou předvyplněné šablony
- Vytvoření dovednosti pomocí prázdné šablony
- Vytvoření dovednosti nahráním souboru
- Vytvoření dovednosti v chatu pomocí Gemini
Následné používání je tedy buď automatické nebo můžete konkrétní dovednost použít přes napsání lomítka, případně je zde hybridní režim, kdy i Gemini může použít konkrétní dovednosti, a to kdykoliv.
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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