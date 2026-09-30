Samsung představil lokátor Galaxy SmartTag 3. Je menší a funguje i s iPhonem

Samsung Galaxy SmartTag 3, zdroj: Samsung
Klíče, batoh a dokonce i domácí mazlíčky. To všechno má hlídat nový lokátor Galaxy SmartTag 3 od jihokorejského giganta. Samsung jej zmenšil, prodloužil jeho výdrž a přidal kompatibilitu s telefony iPhone.
Trojnásobný dosah a bezkonkurenční výdrž baterie
Nová generace Bluetooth lokátoru od jihokorejského Samsungu přichází asi o 35 % menší a o třetinu lehčí. Velkou novinkou je ale například i kompatibilita s telefony iPhone prostřednictvím aplikace SmartThings. Certifikace IP67 zaručí odolnost pro použití venku a velkým pozitivem je pak i výdrž baterie až 550 dní (790 dní v úsporném režimu).
Největší technické vylepšení se netýká ničeho jiného než hledání. Funkce Compass View totiž nově dokáže ukazovat směr lokátoru až na vzdálenost 60 metrů, což je třikrát dále než u předchozí generace. Jakmile se přiblížíte ještě více, převezme hledání UWB a polohu určí ještě přesněji. Mimo dosah se pak lokátor spoléhá na rozsáhlou síť Galaxy Find Network, jež obsahuje přes 900 milionů zařízení po celém světě.
Šikovnou funkcí je pak rozhodně „Oznámení místa“, které vám dá vědět, když lokátor vstoupí do vámi označené oblasti. Nechybí ani upozornění na neočekávaný pohyb a historie polohy. Veškerá data jsou přitom šifrovaná.
Co se týče dostupnosti, nejdříve se dočkají 7. října v Koreji. SmartTag 3 bude dále uveden na americký trh a k nám do České republiky se dostane až začátkem příštího roku, a to v bílé a černé variantě.
Zdroj: Tisková zpráva
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