Samsung představil lokátor Galaxy SmartTag 3. Je menší a funguje i s iPhonem

• 30. 9. 2026#Příslušenství
Samsung představil lokátor Galaxy SmartTag 3. Je menší a funguje i s iPhonem

Samsung Galaxy SmartTag 3, zdroj: Samsung

Klíče, batoh a dokonce i domácí mazlíčky. To všechno má hlídat nový lokátor Galaxy SmartTag 3 od jihokorejského giganta. Samsung jej zmenšil, prodloužil jeho výdrž a přidal kompatibilitu s telefony iPhone.

Trojnásobný dosah a bezkonkurenční výdrž baterie

Nová generace Bluetooth lokátoru od jihokorejského Samsungu přichází asi o 35 % menší a o třetinu lehčí. Velkou novinkou je ale například i kompatibilita s telefony iPhone prostřednictvím aplikace SmartThings. Certifikace IP67 zaručí odolnost pro použití venku a velkým pozitivem je pak i výdrž baterie až 550 dní (790 dní v úsporném režimu).

Největší technické vylepšení se netýká ničeho jiného než hledání. Funkce Compass View totiž nově dokáže ukazovat směr lokátoru až na vzdálenost 60 metrů, což je třikrát dále než u předchozí generace. Jakmile se přiblížíte ještě více, převezme hledání UWB a polohu určí ještě přesněji. Mimo dosah se pak lokátor spoléhá na rozsáhlou síť Galaxy Find Network, jež obsahuje přes 900 milionů zařízení po celém světě.

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Samsung Galaxy SmartTag 3, zdroj: Samsung

Šikovnou funkcí je pak rozhodně „Oznámení místa“, které vám dá vědět, když lokátor vstoupí do vámi označené oblasti. Nechybí ani upozornění na neočekávaný pohyb a historie polohy. Veškerá data jsou přitom šifrovaná.

Co se týče dostupnosti, nejdříve se dočkají 7. října v Koreji. SmartTag 3 bude dále uveden na americký trh a k nám do České republiky se dostane až začátkem příštího roku, a to v bílé a černé variantě.

Zdroj: Tisková zpráva

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