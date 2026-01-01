Pětinásobný nárůst dat a ochrana před podvody: O2 bilancuje rok 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz
O2 sice už nezveřejňuje statistiky kolem Vánoc, ale i tak zde máme data, tentokrát za celý rok. I na nich jde vidět zvyšující se trendy v některých oblastech.
Data frčí, hovory a SMS upadají: Jak se změnilo využívání sítí českých operátorů o Vánocích?
Pětinásobný nárůst spotřebovaných dat
V posledních letech dochází k nárůstu spotřebovaných dat, a to i mimo významné dny. O2 analyzovalo stav za posledních let, z čehož vyplynulo, že rozdíl mezi lety 2020 a 2025 je pětinásobný. V roce 2025 průměrný uživatel spotřeboval měsíčně 19 GB dat. Pokud se podíváme na zařízení s 5G, tak je průměr vyšší, rovnou 25 GB. Na druhou stranu, uživatelé 4G mobilů, spotřebují 14 GB měsíčně.
„U zákazníků, kteří si připojili další zařízení přes O2 Connect, vidíme výrazný nárůst jejich spokojenosti se službou. U některých tarifů vzrostla spotřeba dat dokonce o 40 %,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2
Pakliže má uživatel i druhou SIM kartu do tabletu nebo hodinek, tak jeho spotřeba je o 40 % vyšší. O2 uvádí, že v rámci služby O2 Connect proteklo 5,5 milionu GB dat za celý loňský rok.
Operátor také nabízí své bezpečnostní funkce v rámci O2 Security a dle operátora se podařilo ochránit uživatele před 4,4 miliardami hrozeb, to je o 10 % více než v předešlém roce. Současně je zde ještě funkce na nahlášení podvodných SMS zpráv, do které uživatelé poslali 1,2 milionu hlášení. Jde o poměrně jednoduchou funkci, kdy stačí přeposlat podezřelou SMS na číslo 7726 (funguje u všech operátorů).
„Nejvíce lidé nahlašují SMS s podvodem přes sociální sítě s obsahem ‘Ahoj mami, mám nové číslo, ztratil jsem telefon.’ a mnoho podobných alternativ. Za den nám zákazníci předali i přes 100 takových zpráv”, říká Petr Molinek, bezpečnostní expert O2. Celkový počet pokusů o podvržené volání, tzv. spoofing za letošní rok činil neuvěřitelných 7 milionů. Ty se díky spolehlivé antispoofingové ochraně sítě neuskutečnily a lidé tak byli ochráněni. Letošní vrchol v podvodných voláních byl 15. prosince, kdy jen v čase 12.30-15.30 hodin bylo blokováno 166 200 podvržených volání.
Na závěr se O2 pochlubilo aspoň jednou statistikou kolem Vánoc. V období 23.- 26. 12. bylo zaregistrováno 81 tisíc nových zařízení, z čehož 66 % byla zařízení s podporou 5G. Máme k dispozici i pořadí nejčastějších nových zařízení u uživatelů:
Konkrétní pořadí dle výrobce:
- Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 15
- Xiaomi Redmi Note 14
- Xiaomi Redmi Note 14 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
Nejčastěji aktivované tablety pod stromečkem:
- Lenovo Idea Tab 11 5G
- Lenovo Tab M11
- Apple iPad (2025)
- Apple iPad Air 11 (2025)
