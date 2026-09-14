Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone

• 14. 9. 2026#Aktualizace #iOS
Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone

Zdroj: Dotekomanie.cz

Minulý týden se Apple pochlubil s třemi novými mobily, přičemž se největší pozornosti dostalo ohebnému iPhonu Duo. Současně představil některé softwarové vychytávky. První se do prodeje dostanou iPhony 18 Pro a Pro Max, Duo bude dostupný až v říjnu. Ještě před přímým prodejem jsme se dočkali aktualizace systému na iOS 27.

Nová verze před příchodem novinek

S novým systémem přichází evidentně drastická optimalizace, jelikož Apple vypustil iOS 27 do iPhonů, ale již nedodal seznam změn a novinek. Minimálně v našem případě jen vidíme, že aktualizace má skoro 5 GB. Dříve na této obrazovce byl aspoň základní přehled, co je nového. Zjevně se to uživatelé dozví, až si nainstalují tento balík.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Oficiální seznam novinek je samozřejmě na webu společnosti Apple, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k nějakému posunu kolem Siri v EU, tedy všeobecně AI na iPhonech, tak některé funkce nebudou dostupné, zejména spojené s Apple Intelligence. Mnozí tak ocení rychlejší spouštění aplikací, nebo svižnější načítání fotek. Zrychlování se dotklo i AirDrop, kde má být posun o 80 %. Níže je uveden seznam vylepšení v iOS 27:

  • Apple Intelligence v aplikacích
    • Chytré úpravy fotografií: funkce Prostorové přerámování pro úpravu kompozice pořízeného snímku, nástroj Rozšířit záběr a vylepšená funkce Vyčistit pro odstraňování i větších nežádoucích objektů.
    • Image Playground: tvorba vysoce kvalitních obrázků v různých stylech (včetně fotorealistického) pomocí textového popisu či dotykových gest.
    • Kontextové návrhy: nabídka rychlých akcí ve Zprávách a Mailu na základě kontextu konverzace (např. přidání události do kalendáře nebo vyhledání fotky jedním klepnutím).
    • Kontext hovoru: proaktivní zobrazení relevantních informací z různých aplikací přímo během probíhajícího hovoru (např. potvrzovací kód z Mailu při volání aerolince).
    • Chytřejší Safari: automatické seskupování panelů podle témat a nová funkce Oznámit v Safari pro sledování změn na webech (např. změny cen, naskladnění zboží).
    • Aplikace Hesla: upozornění na slabá či uniklá hesla a možnost jejich snadné aktualizace jedním klepnutím.
    • Zkratky přirozeným jazykem: vytváření a propojování automatizací napříč aplikacemi pouhým slovním popisem úkolu.
  • Bezpečnost dětí a rodičovský dohled
    • Nastavení pravidel v Průvodci: rodiče mohou přesně vybrat povolené aplikace (základní sadu, doporučenou, nebo vlastní výběr) s režimem Požádat o schválení.
    • Požádat o prohlížení webu: vyžadování oprávnění pro návštěvu nových webových stránek, přičemž žádost dorazí rodičům přímo do Zpráv ke schválení.
    • Bezpečná komunikace: rozšířená ochrana před nahotou ve Zprávách či FaceTimu a nově také zásah před zobrazením krvavých nebo násilných scén.
    • Vymezený čas a Rozvrhy: časové limity pro kategorie (hry, zábava) s doporučeným věkovým rozsahem podle odborníků a možnost nastavit rozvrhy pro konkrétní dny a hodiny.
    • Přepracované Nastavení: nové, přehlednější prostředí rodičovské kontroly pro rychlou úpravu přístupů jedním klepnutím.
  • Vylepšení systému a výkon
    • Vyladěný Liquid Glass design: rovnoměrnější lom světla, vyšší kontrast pro lepší čitelnost, ostřejší ikony a nový posuvník pro plynulé nastavení vzhledu (od průzračného po tónovaný).
    • Vyšší rychlost: spouštění aplikací až o 30 % rychlejší, načítání nových snímků v knihovně Fotek až o 70 % svižnější a přenosy přes AirDrop až o 80 % rychlejší.
    • Plynulejší přechody mezi sítěmi: hladší automatické přepínání mezi Wi-Fi a mobilními sítěmi bez výpadku spojení.
    • Chytřejší vyhledávání v Mailu: nový hodnoticí systém řadící nejrelevantnější e-maily na vrchol výsledků.
    • Optimalizace jádra: optimalizovaný plánovač CPU a podpora duálního záznamu ve FaceTimu.
  • Další novinky a aplikace
    • Zpřístupnění: VoiceOver s detailnějším porozuměním obrazu a integrací do akčního tlačítka, automatické synchronizované titulky k videím včetně překladu do jiných jazyků a vylepšená Lupa pro slabozraké.
    • Sdílená alba na iCloudu: jednodušší připojení a nahrávání fotek pro uživatele se systémy Android a Windows (přes iCloud.com), podpora sdílení v plném rozlišení a možnost reagovat na fotky.
    • Aplikace Zdraví: Sledování cyklu nově nabízí podporu a notifikace při odchylkách nasvědčujících perimenopauze a menopauze včetně záznamu příznaků.
    • Mapy (Flyover): kombinace leteckých snímků s vizuální inteligencí pro zobrazení architektury i vegetace ve výrazně vyšších detailech.
    • AirPods: možnost vlastního nastavení ekvalizéru (basy, středy, výšky) přímo v předvolbách sluchátek.
    • Aplikace Domácnost: využití Apple Intelligence pro spojování souvisejících oznámení, generování textových popisů událostí ze záznamů před jejich spuštěním, vyhledávání v klipech přirozeným jazykem a podpora 4K rozlišení pro HomeKit Secure Video kamery.
    • GymKit: přímé propojení iPhonu a AirPods Pro 3 s kompatibilním kardio vybavením (běžecké pásy, rotopedy apod.) pro sběr metrik v reálném čase.

iOS 27 je dostupný pro modely:

  • iPhone Duo
  • iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro
  • iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 17e
  • iPhone Air
  • iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini
  • iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11
  • iPhone SE (2. generace a novější)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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