Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone

Zdroj: Dotekomanie.cz
Minulý týden se Apple pochlubil s třemi novými mobily, přičemž se největší pozornosti dostalo ohebnému iPhonu Duo. Současně představil některé softwarové vychytávky. První se do prodeje dostanou iPhony 18 Pro a Pro Max, Duo bude dostupný až v říjnu. Ještě před přímým prodejem jsme se dočkali aktualizace systému na iOS 27.
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Nová verze před příchodem novinek
S novým systémem přichází evidentně drastická optimalizace, jelikož Apple vypustil iOS 27 do iPhonů, ale již nedodal seznam změn a novinek. Minimálně v našem případě jen vidíme, že aktualizace má skoro 5 GB. Dříve na této obrazovce byl aspoň základní přehled, co je nového. Zjevně se to uživatelé dozví, až si nainstalují tento balík.
Oficiální seznam novinek je samozřejmě na webu společnosti Apple, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k nějakému posunu kolem Siri v EU, tedy všeobecně AI na iPhonech, tak některé funkce nebudou dostupné, zejména spojené s Apple Intelligence. Mnozí tak ocení rychlejší spouštění aplikací, nebo svižnější načítání fotek. Zrychlování se dotklo i AirDrop, kde má být posun o 80 %. Níže je uveden seznam vylepšení v iOS 27:
- Apple Intelligence v aplikacích
- Chytré úpravy fotografií: funkce Prostorové přerámování pro úpravu kompozice pořízeného snímku, nástroj Rozšířit záběr a vylepšená funkce Vyčistit pro odstraňování i větších nežádoucích objektů.
- Image Playground: tvorba vysoce kvalitních obrázků v různých stylech (včetně fotorealistického) pomocí textového popisu či dotykových gest.
- Kontextové návrhy: nabídka rychlých akcí ve Zprávách a Mailu na základě kontextu konverzace (např. přidání události do kalendáře nebo vyhledání fotky jedním klepnutím).
- Kontext hovoru: proaktivní zobrazení relevantních informací z různých aplikací přímo během probíhajícího hovoru (např. potvrzovací kód z Mailu při volání aerolince).
- Chytřejší Safari: automatické seskupování panelů podle témat a nová funkce Oznámit v Safari pro sledování změn na webech (např. změny cen, naskladnění zboží).
- Aplikace Hesla: upozornění na slabá či uniklá hesla a možnost jejich snadné aktualizace jedním klepnutím.
- Zkratky přirozeným jazykem: vytváření a propojování automatizací napříč aplikacemi pouhým slovním popisem úkolu.
- Bezpečnost dětí a rodičovský dohled
- Nastavení pravidel v Průvodci: rodiče mohou přesně vybrat povolené aplikace (základní sadu, doporučenou, nebo vlastní výběr) s režimem Požádat o schválení.
- Požádat o prohlížení webu: vyžadování oprávnění pro návštěvu nových webových stránek, přičemž žádost dorazí rodičům přímo do Zpráv ke schválení.
- Bezpečná komunikace: rozšířená ochrana před nahotou ve Zprávách či FaceTimu a nově také zásah před zobrazením krvavých nebo násilných scén.
- Vymezený čas a Rozvrhy: časové limity pro kategorie (hry, zábava) s doporučeným věkovým rozsahem podle odborníků a možnost nastavit rozvrhy pro konkrétní dny a hodiny.
- Přepracované Nastavení: nové, přehlednější prostředí rodičovské kontroly pro rychlou úpravu přístupů jedním klepnutím.
- Vylepšení systému a výkon
- Vyladěný Liquid Glass design: rovnoměrnější lom světla, vyšší kontrast pro lepší čitelnost, ostřejší ikony a nový posuvník pro plynulé nastavení vzhledu (od průzračného po tónovaný).
- Vyšší rychlost: spouštění aplikací až o 30 % rychlejší, načítání nových snímků v knihovně Fotek až o 70 % svižnější a přenosy přes AirDrop až o 80 % rychlejší.
- Plynulejší přechody mezi sítěmi: hladší automatické přepínání mezi Wi-Fi a mobilními sítěmi bez výpadku spojení.
- Chytřejší vyhledávání v Mailu: nový hodnoticí systém řadící nejrelevantnější e-maily na vrchol výsledků.
- Optimalizace jádra: optimalizovaný plánovač CPU a podpora duálního záznamu ve FaceTimu.
- Další novinky a aplikace
- Zpřístupnění: VoiceOver s detailnějším porozuměním obrazu a integrací do akčního tlačítka, automatické synchronizované titulky k videím včetně překladu do jiných jazyků a vylepšená Lupa pro slabozraké.
- Sdílená alba na iCloudu: jednodušší připojení a nahrávání fotek pro uživatele se systémy Android a Windows (přes iCloud.com), podpora sdílení v plném rozlišení a možnost reagovat na fotky.
- Aplikace Zdraví: Sledování cyklu nově nabízí podporu a notifikace při odchylkách nasvědčujících perimenopauze a menopauze včetně záznamu příznaků.
- Mapy (Flyover): kombinace leteckých snímků s vizuální inteligencí pro zobrazení architektury i vegetace ve výrazně vyšších detailech.
- AirPods: možnost vlastního nastavení ekvalizéru (basy, středy, výšky) přímo v předvolbách sluchátek.
- Aplikace Domácnost: využití Apple Intelligence pro spojování souvisejících oznámení, generování textových popisů událostí ze záznamů před jejich spuštěním, vyhledávání v klipech přirozeným jazykem a podpora 4K rozlišení pro HomeKit Secure Video kamery.
- GymKit: přímé propojení iPhonu a AirPods Pro 3 s kompatibilním kardio vybavením (běžecké pásy, rotopedy apod.) pro sběr metrik v reálném čase.
iOS 27 je dostupný pro modely:
- iPhone Duo
- iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11
- iPhone SE (2. generace a novější)
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