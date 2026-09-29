Sluchátka Nothing Headphone (1) Pro míří na trh: nabízí LDAC, ANC a až 68 hodin výdrže

Zdroj: Nothing
Před více než rokem jsme se dočkali prémiových sluchátek Nothing Headphone (1). Asi byste čekali, že firma uvede druhou generaci po takovém čase, ale není tomu tak, ne zcela. Dnes totiž byl uveden model Nothing Headphone (1) Pro.
Headphone (1) jsou první náhlavní sluchátka od Nothing, stojí 7 699 Kč
Nothing Headphone (1) Pro
V podstatě se jedná o vylepšený model, který byl vyladěn pro co nejkvalitnější zvuk, čemuž odpovídá například vnitřní sestava měničů. Ty jsou totiž celkem tři – dynamický basový 40mm, 13×8 mm precizní dynamický a 3,2 × 6,0 × 1,15 mm výškový xMEMS. S tím je také spojena softwarová výbava, tedy profily pro zvuk jako takový. Nabízí se i plochý EQ, který má ostatně své speciální tlačítko na vnitřní straně. Nechybí ani prostorový zvuk se sledováním hlavy.
Nejsou to ale jediné změny. I konstrukce je změněná. Například došlo ke změkčení náušníků, celkovému odlehčení a úpravě rozměrů. Z pohledu konektivity se nabízí Bluetooth 6.1 a také je možné použít i 3.5mm konektor s podporou 24-bit/96 kHz. Případně i USB C jde využít.
Sluchátka podporují AAC, SBC, LDAC (přehrávání hudby), LC3 (pouze vysílaný zvuk) a nechybí ANC až do 46 dB. Ostatně Nothing Headphone (1) Pro mají celkem 10 mikrofonů. Co se týče výdrže na jedno nabití, záleží co používáte:
- AAC kodek:
- až 68 hodin bez ANC
- až 30 hodin s ANC
- LDAC
- až 53 hodin bez ANC
- až 28 hodin s ANC
Nechybí různá tlačítka pro lepší identifikaci, ale nejde jen o tvar, mají jiné typy ovládání, například je zde váleček pro hlasitost, ale také jde využít stisknutí pro pozastavení přehrávání a naopak. Sluchátka splňují IP52 a nabízí se v bílém a černém provedení. Cena je nastavena na 9 199 Kč.
Zdroj: fonearena.com
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