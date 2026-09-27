Chystá O2 velký rebranding? Spekulace míří k názvu Easy Mobile

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz1
Český mobilní trh si prošel mnoha změnami a v jednu chvíli zde byl dokonce rozmach virtuálních operátorů, ale nikdy jsme se nedočkali vstupu čtvrtého hráče, který by rozpoutal konkurenční bitvu. Asi se jen tak nedočkáme. Možná se ale schyluje k jedné z největších – nebo spíše z nejviditelnějších – událostí za poslední dobu.
O2 nově jako Easy Mobile?
Pomalinku se rozbíhají celkem divoké spekulace kolem přejmenování mobilního operátora O2 na Easy Mobile. Vedou k tomu některé indicie, na které upozorňuje Martin Mojmír Böhm na svém profilu na Facebooku. Dle jeho informací se plánuje větší změna, která vyústí v proměnu názvu operátora na Easy Mobile.
Například upozornil na nové domény, které si O2 zaregistrovalo v tomto roce. Nejdříve si O2 pořídilo easymobile.cz, a to 30. ledna 2026. Následně si operátor 13. března 2026 zaregistroval mojeeasy.cz. Vše má být provázáno s aktivitami z minulého roku, kdy jsme se dočkali nového tarifu Neo Easy, který vznikl ve spolupráci s Air Bank. Zde je na místě připomenout, že O2 i Air Bank vlastní skupina PPF.
Jednalo by se o velký zásah, který by se měl odehrát v následujících měsících, spíše na začátku příštího roku. Zatím nemáme bližší informace nebo důkazy, že by se k tomu schylovalo. Je zde i možnost, že O2 jen chystá vlastního specifického virtuálního operátora Easy Mobile, který nabídne spojené služby napříč aktivitami skupiny PPF. Ostatně by to bylo levnější než změna O2 na nové jméno – to by totiž muselo být doplněno o masivní marketingovou kampaň.
Na druhou stranu by přejmenování na Easy Mobile nemuselo projít hladce. V databázi ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví má totiž název easyMobile zaregistrovaný společnost easyGroup Ltd.
Pokud budeme skeptičtí, registrace domén nemusí znamenat vůbec nic. O2 si je mohlo zaregistrovat jen pro případ budoucího rozvoje tarifů nebo služeb pod značkou Easy. V podstatě by se jednalo jen o pojistku. Nebo že by šlo o novou aktivitu s easyGroup? Samozřejmě se snažíme zjistit další informace a jakmile získáme něco podstatného, budeme vás informovat.
Zdroje (6)facebook.com, x.com, nic.cz, nic.cz, upv.gov.cz, forum.mobilmania.zive.cz
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Komentáře
Martin Böhm27. 9. 2026, 22:45
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