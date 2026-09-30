Samsung představuje Galaxy Tab S12 Ultra a S12+, cena začíná na 31 999 Kč

• 30. 9. 2026#Android #Ostatní
Samsung představuje Galaxy Tab S12 Ultra a S12+, cena začíná na 31 999 Kč

Zdroj: Samsung

V poslední době vidíme, že výrobci si nedělají těžkou hlavu s názvy svých produktů. Dříve jsme se dočkali základní verze zařízení a pak následovaly modely Plus, Ultra a podobně. Samsung ukazuje, že se obejde i bez základní verze a máme zde rovnou Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+.

Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+

Jak byste od novinek očekávali, tak nabídnou poměrně dost příslušenství, i v podobě klávesnice nebo stylusu. Oba tablety ale patří mezi ty větší, jelikož S12+ má úhlopříčku 12,6 palců a Ultra verze dokonce 14,6 palců. Některé vlastnosti mají stejné, jako například procesor. Samsung sáhnul po Dimensity 9500, což sice není novinka, ale výkonu má na rozdávání.

Samsung Mobile Galaxy Tab S12 Series Main5 2 Samsung Mobile Galaxy Tab S12 Series Main5 1

Zdroj: Samsung

Oba modely se dodávají ve verzích s WiFi nebo i 5G, přičemž jsou vybaveny i eSIM technologií. Dobrou zprávou je, že oba mají certifikaci IP68, takže se hodí i na dovolenou k vodě. Také se mohou chlubit čtyřmi reproduktory a mají jednu zajímavost, která se jen tak nevidí. Oba mají totiž čtečky otisků prstů v displeji. Právě u tabletů se většinou dávají na bok zařízení.

„Tablety řady Galaxy Tab S12 jsou určené uživatelům, kteří srší nápady, pořád se učí něco nového a kladou si další a další ambiciózní cíle,“ říká Jay Kim, výkonný viceprezident a ředitel Customer Experience Office v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Vsadili jsme na špičkový hardware a velké displeje v kombinaci s jedinečnou silou umělé inteligence Galaxy AI. Cílem bylo zjednodušit a zrychlit plnění složitých úkolů, aby se uživatelé mohli plně soustředit na výsledky.“

Bonusem navíc je pak 7letá softwarová podpora, tedy dostanou i Android 24, tedy dle informací od Samsungu.

Samsung Mobile Galaxy Tab S12 Series Main1

Zdroj: Samsung

Ceny a dostupnost

Do prodeje zamíří novinky 7. října a navíc se nabídne několik akcí, které trvají do konce roku:

  • Cashback (7. 10. – 31. 12. 2026):
    • 10 000 Kč u modelu Galaxy Tab S12 Ultra
    • 6 000 Kč u modelu Galaxy Tab S12+
  • Záruka 3 roky: Ke standardní dvouleté záruce získáte +1 rok navíc.
  • Podmínka pro cashback a záruku: Registrace v aplikaci Samsung Members (sekce Výhody) do 14 dnů od nákupu.
  • Streamování zdarma: Služba Lepší.TV s balíčkem HBO až na 6 měsíců zdarma (přes 165 TV stanic).
ModelVelikost uložištěDoporučená maloobchodní cenaCena po cashbacku
Galaxy Tab S12 Ultra256 GB + 12 GB RAM37 899 Kč27 899 Kč
512 GB + 12 GB RAM42 799 Kč32 799 Kč
1 TB + 16 GB RAM52 599 Kč42 599 Kč
Galaxy Tab S12 Ultra 5G256 GB + 12 GB RAM41 599 Kč31 599 Kč
512 GB + 12 GB RAM46 499 Kč36 499 Kč
1 TB + 16 GB RAM52 299 Kč42 299 Kč
Galaxy Tab S12+256 GB + 12 GB RAM31 999 Kč25 999 Kč
512 GB + 12 GB RAM36 899 Kč30 899 Kč
Galaxy Tab S12+ 5G256 GB + 12 GB RAM35 699 Kč29 699 Kč
512 GB + 12 GB RAM40 599 Kč34 599 Kč

Specifikace Galaxy Tab S12 Ultra

  • displej: 14,6 palců (37,1 cm), Dynamic AMOLED 2X, 2960 x 1848, 120 Hz, jas až 1600 nitů (HBM 1000 nitů)
  • procesor: MediaTek Dimensity 9500
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB, podpora microSD až 2 TB
  • Operační systém: Android 17, One UI 9
  • Dual SIM: pSIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (hlavní)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý)
    • přední: 12 Mpx (ultraširokoúhlý)
  • IP68
  • čtečka otisků prstů na displeji (FOD)
  • 4x reproduktor (4kanálový prostorový zvuk)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 208,5 x 326,3 x 5,1 mm, 692 g (Wi-Fi) / 695 g (5G)
  • baterie a nabíjení: 11 600 mAh, 45W rychlé nabíjení

Specifikace Galaxy Tab S12+

  • displej: 12,6 palců (32 cm), Dynamic AMOLED 2X, 2800 x 1752, 120 Hz, jas až 1600 nitů (HBM 1000 nitů)
  • procesor: MediaTek Dimensity 9500
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB, podpora microSD až 2 TB
  • Operační systém: Android 17, One UI 9
  • Dual SIM: pSIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (hlavní)
    • přední: 12 Mpx (ultraširokoúhlý)
  • IP68
  • čtečka otisků prstů na displeji (FOD)
  • 4x reproduktor (4kanálový prostorový zvuk)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v6.0, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 187,8 x 289,5 x 5,3 mm, 553 g (Wi-Fi) / 555 g (5G)
  • baterie a nabíjení: 10 600 mAh, 45W rychlé nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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