Recenze Huawei Watch GT7 Pro – prémiový sportovec

Huawei Watch GT7 Pro; zdroj: Dotekománie
Huawei sice na poli mobilních telefonů už není u nás tolik vidět, příslušenství tu však stále ve velkém nabízí. Dnes se podíváme na nejnovější přírůstek v podobě chytrých hodinek Huawei Watch GT7 Pro. Jedná se na první pohled o krásné hodinky, které letos přinášejí nové lyžařské režimy, vylepšené zdravotní statistiky, lepší výdrž baterie nebo lepší řemínek. Jak se nový model povedl? Pojďme se na to podívat.
Konstrukce
Huawei hodinky jednoduše umí, o tom jsem se přesvědčil už u starších modelů a tady tomu není jinak. Zpracování a design jsou za mě vskutku povedené a podle mě se jedná o jedny z nejhezčích chytrých hodinek na trhu. Je to samozřejmě subjektivní, ale kvalita zpracování je skvělá, čemuž napomáhají použité materiály.
Tělo je titanové a luneta kolem ciferníku je pak keramická. Líbí se mi i námi testovaná žlutá barevná varianta, která má dolní část lunety právě v této barvě. Přímo na tento žlutý půlkruh navazuje displej. Líbí se mi, že zde není už téměř žádný další rámeček a luneta tak přímo přechází v displej.
Pokud by se vám výrazná žlutá nelíbila, v nabídce je ještě zelená, která má také stříbrné tělo a pak decentní celočerná verze.
Samotný pásek, který výrobce pojmenoval HUAWEI EasyCross, za mě příjemně kombinuje pohodlí na sport a stylový vzhled. Pásek je z fluoroelastomeru, v realitě připomíná silikonový pásek. Menším mínusem je vlastní mechanismus uchycení, takže nejde používat běžné pásky třetích stran.
Odolnost zde zajišťuje certifikace IP69, do vody tu pak máme voděodolnost 5 ATM. Mimo to hodinky splňují i potápěčskou normu EN 13319, umožňují tak volné potápění do hloubky až 40 metrů.
Pro ovládání najdeme na těle otočnou korunku, kterou lze stisknout a také jedno tlačítko. Tím spodním rychle spustíte sportovní aktivitu.
Huawei Watch GT7 Pro nejsou žádné malé hodinky, existuje jen jedna 46mm verze, která má 1,47palcový displej. Ten je navíc krytý safírovým sklíčkem. Displej nabízí maximální jas 3000 nitů a je radost na něj pohledět i na slunci.
Výdrž baterie
Hodinky slibují teoretickou výdrž až 21 dní v úsporném režimu nebo 12 dní při „typickém používání“. V realitě mi vydržely po aktivaci téměř všech funkcí včetně neustále aktivního displeje (always on zobrazení) zhruba 10 dní. Úbytek energie je tak zhruba 10 procent za den i při mé lehčí sportovní aktivitě. To hodnotím velmi kladně.
Naopak menší minus vidím v nabíjecím puku. Ten má totiž i v roce 2026 na svém konci staré velké USB-A. Musíte tak najít starý adaptér, nebo tu máte stále možnost nabíjet přes standard Qi. A to se mi líbí, to už dnes moc hodinek neumí.
Sportovní aktivity a zdraví
Hlavní novinkou Huawei Watch GT7 Pro je vylepšené sledování zimních sportů. To jsme bohužel neotestovali, protože zatím není moc kde. Výrobce však slibuje pokročilé měření přetížení, G-Force nebo mě zaujala přítomnost offline map více než 3 000 lyžařských středisek po celém světě. V Česku jich je v hodinkách celkem 66 a mapy umí zobrazit stupně obtížnosti sjezdovek a umístění vleků, což se může hodit. Vylepšení se dočkalo ale také sledování cyklistiky a golfu. Já osobně jsem vyzkoušel pro mě tradiční plavání, silový trénink a kardio cvičení.
Novinkou je pak tzv. připravenost, která je odrazem vašeho fyzického zotavení po probuzení. Vidíte tak kvalitu spánku, průměrnou tepovou frekvenci ve spánku a její variabilitu, včerejší stres a aktivní kalorie. Líbí se mi, že skóre má jasné zobrazení, kdy je horší a kdy lepší a u jednotlivých údajů také lze vidět, zda došlo ke zlepšení či zhoršení. Health Insights vám pak udělá ještě přehled ohledně dalších zdravotních dat. Zde je třeba tzv. nepříjemná míra a neutrální míra, u kterých si ale nejsem jistý, zda to úplně sedí toto měření emoční pohody. Já jsem byl většinou docela v pohodě totiž.
Systém
Teprve před pár dny dorazila aktualizace na HarmonyOS 7.0, většinu času jsem hodinky používal s HarmonyOS 6.1. Jakkoliv se jedná o skok na verzi sedm, jedná se spíše o menší update, který přináší prvky skleněného designu včetně nových efektů, vylepšenou správu sluchátek, možnost přidat ovládání vždy na displeji přímo do ovládacího centra (což chválím) a další drobná vylepšení.
Každopádně systém šlape skvěle, vše je rychlé. Jen seznam aplikací si bohužel stále moc nerozšíříte a na takové Spotify a podobné streamovací služby zkrátka musíte zapomenout. Alternativou je stáhnout si MP3 soubory do úložiště hodinek, ale máme přece jen už rok 2026.
Potěší ale možnost hodinkami platit díky službě Curve. Musíte si tedy zaregistrovat tuto službu, většina českých bank vám ale skrz Curve nejspíš bude fungovat.
Kompatibilita a aplikace
Testoval jsem hodinky s iPhonem, tedy se systémem iOS. Samozřejmě tu máme klasické omezení, která vyplývají z uzavřenosti systému od Applu, jakkoliv i tady se blýská na lepší časy. Žádný posun ale od testování Huawei Watch GT Runner 2 v dubnu nenastal. Stále tak na notifikace nelze reagovat a pouze je vidíte. Potěší plná podpora českého jazyka a podpora emoji. Potěšilo mě také to, že u notifikací vidím vždy správnou ikonku dané aplikace. To nebývá vždy zvykem.
Aplikace Huawei Health by zasloužila vylepšit, to už jsem zmiňoval v recenzi předchozích Huawei hodinek a po nedávném testování Samsung Galaxy Watch Ultra2 s novou aplikací Samsung Health to jen musím připomenout. Ta u korejského výrobce je totiž za mě přehlednější. Moc třeba nechápu, proč mi Huawei v záložce zařízení dole propaguje koupi nových hodinek, které už mám. Nebo proč jsou některé zdravotní funkce jako je EKG, sledování dýchání ve spánku, analýza arytmie nebo ztuhlosti tepen schované v sekci zařízení a ne na hlavní obrazovce, kde jsou ostatní zdravotní data.
Aplikace má ale i svá pozitiva. V sekci cvičení je toho spousta i zadarmo. Nabízí se zde mnoho různých kurzů na běhání, například různé intervalové tréninky a to se mi líbí. Zaujaly mě zde také Urban Walk, kde najdete předpřipravené procházky skrz mnoho měst. Pod předplatným Huawei Health+ je pak schováno opravdu mnoho předpřipravených cvičení včetně videí. To lze platit skrz Apple Pay a stojí 209 Kč/měsíčně.
Zhodnocení
Huawei Watch GT7 Pro jsou krásné stylové hodinky, které umí být super parťák na sportování. Líbí se mi neustálé vylepšování trackování i specifičtějších aktivit jako jsou zimní sporty nebo golf. Potěší také výdrž baterie, která je na chytré hodinky nadprůměrná a nebo nabíjení přes standard Qi. Displej má tenké rámečky a je pěkně viditelný. Systém běží plynule, bohužel není tak chytrý jako konkurenční WearOS. Mám na mysli především absenci streamovacích služeb či méně aplikací třetích stran. Potěší kompatibilita s iOS, jakkoliv stále nelze reagovat na notifikace.
Klady
- Vynikající kvalita zpracování a prémiové materiály (titan, keramika, safírové sklíčko)
- Skvělá výdrž baterie dosahující až 10 dní při intenzivním používání
- Velmi jasný a čitelný displej s maximálním jasem 3000 nitů
- Podpora bezdrátového nabíjení standardu Qi
- Pokročilé sportovní funkce včetně offline map lyžařských středisek
Zápory
- Vlastní mechanismus uchycení pásků znemožňuje použití běžných řemínků třetích stran
- Nabíjecí puk je zakončen zastaralým konektorem USB-A
- Omezená nabídka aplikací a absence populárních streamovacích služeb jako Spotify
- Omezená funkčnost při propojení s iOS (nemožnost odpovídat na notifikace)
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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