Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu

Tesla Supercharger, zdroj: Dotekománie
Jedno šlápnutí na plyn a škoda 25 tisíc dolarů je na světě. Tolik může stát použití nové nouzové funkce, která umožní odjet od nabíjecí stanice i s připojeným kabelem. Kdo zaplatí účet?
Život má přednost
Novou funkci s názvem „Emergency Drive Away“ spustila Tesla 1. října, a jak už její název napovídá, je určená pro situace, kdy potřebujete od nabíječky co nejrychleji odjet a nemůžete odpojit nabíjecí kabel. Po funkci volají zákazníci značky již roky a posledním impulsem se stala nedávná tragická událost z amerického Idaha, kdy útočník postřelil tři lidi sedící ve vozech Tesla.
Někteří z majitelů začali používat speciální adaptér, se kterým lze od nabíječky odjet i bez odpojení kabelu. To se ale Tesle samozřejmě nelíbilo a výrobce tohoto příslušenství v roce 2024 dokonce automobilka zažalovala z údajného přehřívání nabíječky. Tesla však nyní konečně přichází se svým vlastním řešením, které umožnil pouhý softwarový update. Zadarmo to ale nebude.
Společnost uvádí, že při využití funkce dochází k nemalému poškození auta i nabíjecí stanice. Vůz musí povinně do servisu kvůli nabíjecímu portu a ke stanici musí vyrazit servisní tým. V rámci příspěvku na sociální síti X se automobilka vyjádřila, že celkové opravy po použití nouzové funkce mohou vyjít až na 25 tisíc dolarů.
Fanoušci automobilky se nyní ptají, kdo celou věc zaplatí. Tesla však na tyto komentáře, narozdíl od ostatních, neodpověděla. Zmínila ale pokuty (o nespecifikované částce) při zneužití této funkce. Prozatím je pak nouzový odjezd dostupný pouze ve Spojených státech amerických.
Zdroj: electrek.co
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