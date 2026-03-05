Vyzkoušeli jsme nové dostupné Nothing Headphones (a), cena od 3999 Kč

Nothing Headphone (a); zdroj: Dotekománie1
Společnost Nothing již před nějakou dobou představila svá velká náhlavní sluchátka Nothing Headphones (1). Dnes jsme se dočkali dostupnějšího modelu téměř s poloviční cenovkou při zachování klíčových designových prvků a ovladačů. Pojďme si nové sluchátka trochu podrobněji představit, my je osobně vyzkoušeli.
Nothing Headphones (a)
Oproti dražšímu modelu se zde výrobce více odvázal barvami. Nemáme k dispozici jen bílou a černou, ale také růžovou a žlutou. Za nás je toto skvělá zpráva, jakkoliv jsme testovali bílou. Ta však i realitě vypadá velmi pěkně. Poslední zmíněná barva, žlutá, je pak limitka a půjde do prodeje později a to až 6.dubna.
Tělo pak váží 310 gramů, což je přijatelná váha. Hlavním použitým materiálem je plast, černé držáky samotných sluchátek jsou však pravděpodobně kovové. Kvalita zpracování nám přijde skvělá a líbí se nám příjemně měkčené náušníky a také měkčený hlavový most a možnost nastavit jeho délku.
Možná trochu zklame fakt, že sluchátka nelze nijak složit. V balení dostanete pouze takový jednoduchý stahovací pytlík, žádné pevné pouzdro to ale není. To však úplně nevadí.
Hlavní devízou Nothing Headphones (a) jsou ale tlačítka. Těch je na těle požehnaně. Máme tu Roller (váleček), Paddle (takový posuvník) a Button (klasické tlačítko). Váleček se dá i stisknout pro změnu režimu ANC. Jeho štělováním pak měníte hlasitost. To je velmi intuitivní. Dále posuvníkem (takové pádlo, pokud to přeložíme doslova) pak přepínáte mezi skladby. Tlačítkem vyvoláte třeba Siri a nakonec tu máme ještě mechanický přepínač pro zapnutí.
Odolnost zde zajišťuje základní certifikace IP52, takže pod stříkající vodu a možná radši ani v dešti bych v nich venku nechodil. Nějaký ten pot jim ale dle výrobce vadit nemá.
Výdrž baterie je zde paradoxně lepší než na dražším modelu a to až 135 hodin bez ANC (Headphone (1) nabízí 80 hodin v tomto režimu). Pětiminutové nabíjení jim pak dokáže dodat až 5 hodin poslechu hudby.
Zvukový výstup zajišťují 40mm měniče s podporou aktivního potlačení hluku. Letěli jsme už se sluchátky v letadle a byl to velmi příjemný zážitek a potlačení fungovalo vskutku skvěle.
Záznam zvuku zde zajišťují jen tři mikrofony (vyšší model jich má dvojnásobek) a kvalitu záznamu jsme ještě neotestovali. Pro pokročilé nastavení včetně ekvalizéru slouží povedená aplikace Nothing X. Tam lze zvukový projev hodně přizpůsobit včetně intenzity basů.
Headphone (a) se budou prodávat v Česku za cenu 3999 korun. Do prodeje pak jdou v pátek 13. března.
Komentáře
Martin Jeřábek5. 3. 2026, 15:01
Vůbec se mi melibi a ta váha je přehnaná, ještě chvíli a budou mít 500g.