AI babička Alenka od O2 nově pomáhá na WhatsAppu odhalovat podvody

Zdroj: O2
Boj s „kyberšmejdy“ bude asi nekonečný, ale i tak mnozí nevzdávají boj a vymýšlejí nové technologie, které si s nimi mají poradit. O2 na to šlo trochu jinak. Po internetu nechal operátor speciální telefonní číslo, na které hned volali podvodníci. Jenže se dovolali na AI, babičku Alenku. Jejím hlavním záměrem je co nejdéle zdržovat, aby podvodníci ztráceli čas. O2 nyní vstupuje do další úrovně Alenky.
Jak O2 vytáčí kyberšmejdy aneb AI babička Alenka v akci
Od zdržování k pomoci
V O2 se rozhodli, že tato AI bude nově asistentem pro lidi, co neví, jestli nějaká zpráva je podvod nebo legitimní informace. Hledal se nejrozšířenější způsob, jak zpřístupnit Alenku uživatelům a došlo k rozhodnutí, že bude mít své telefonní číslo a bude na WhatsApp. Můžete s ní komunikovat a hlavně si u ní ověřovat například SMS zprávy, jestli nejsou podvodné.
„Alenka se během posledních let stala oblíbenou ikonou boje proti kyberšmejdům v Česku. Doteď zdržovala podvodníky na telefonu a vzdělávala, jak se jim ubránit. Teď ji dáváme každému přímo do ruky jako osobní kontakt ve WhatsAppu. Nejde jen o to, aby Alenka označila jednu konkrétní zprávu za podezřelou. Umí lidem vysvětlit, jak triky kyberšmejdů fungují, co po nich podvodník chce a jak podobný podvod příště poznají sami. Čím odolnější budou lidé, tím méně prostoru kyberšmejdům zůstane,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2.
Alenka na WhatsApp zvládá zpracovávat textové dotazy, můžete poslat i snímek obrazovky nebo jednoduše poslat hlasovou zprávu. Zavolat ji nemůžete. Jakmile vyhodnotí, co jste jí poslali, nejenže vám odpoví, jestli se jedná o podvod či nikoliv, ale současně poskytne i další rady nebo tipy, co dělat.
Stačí si do WhatsApp přidat číslo 720 002 002 a následně komunikovat. Kromě toho, že se můžete zeptat na případný podvod, nabízí se i kvíz, snaží se o „kyberrap“ nebo „kyberhoroskop“. Dokonce jsme si řekli o recept na lívance a skutečně ho poskytla. O2 ale myslelo i na zneužívání, tedy zatěžování, takže jsou zde denní limity na zprávy, aby si z ní někdo neudělal dalšího AI chatbota. Alenku může využívat kdokoliv, nejen zákazníci O2.
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