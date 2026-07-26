Konec OnePlus v Evropě, nová éra skládaček Samsung a pokuta pro Google: To nej z týdne #30

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
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OnePlus v Evropě končí. Jeho telefony nahradí značka Oppo
Společnosti OnePlus a Oppo oznámily zásadní změnu své strategie. OnePlus přestane uvádět nové telefony na trhy v Evropě a Severní Americe, přičemž jeho post postupně nahradí Oppo. Firmy rozhodnutí označují za součást nové strategie, další podrobnosti ale zatím nezveřejnily. Není ani jasné, na kterých trzích bude značka OnePlus pokračovat. [pokračování článku]
Google rozšiřuje AI Mode. Nově zvládne pracovat s aplikacemi jako Instacart, Canva nebo YouTube
Google vylepšuje svůj AI režim. Je to rozšířená funkce pro vyhledávání, která nabídne souhrn a uživatel se může v rámci konverzace doptat na další podrobnosti. Nově AI režim dokáže propojit uživatelské účty s vybranými aplikacemi třetích stran a přímo z prostředí provádět konkrétní úkoly. Při spuštění jsou podporovány služby Instacart, Canva a YouTube. [pokračování článku]
Meta upozorní rodiče pokud si děti budou povídat s jejím AI chatbotem o sebevraždě
Meta představila nové bezpečnostní funkce pro svého chatbota Meta AI. Pokud systém rozpozná, že dospívající hovoří o sebevraždě nebo sebepoškozování, upozorní na to jeho rodiče pakliže mají nastavený rodičovský dohled. Firma zároveň pracuje na funkci, která v nejzávažnějších případech umožní kontaktovat záchranné složky. [pokračování článku]
Konec výjimek pro zálohy: Google upravuje podmínky využívání cloudového prostoru
Před pár týdny jsme vás informovali, že Google změní systém zálohování, respektive započítávání dat do cloudového prostoru konkrétního uživatele. Nyní rozesílá e-maily, kde informuje o této změně. Současně uvádí, jaký bude mít dopad tato změna na volný prostor. [pokračování článku]
Apple Music zdražuje, cena poskočila až o 15,44 %
Apple nedávno poměrně drasticky zdražil své produkty, a to i starší zařízení, která jsou na trhu již několik let. iPhonů se to zatím vyhnulo, ale vzhledem k tomu, že například v Japonsku již navýšil cenu o 11 %, tak něco podobného jde očekávat i letos. Apple ale pokračuje a nyní zdražuje Apple Music tarify, a to i v Česku. [pokračování článku]
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [pokračování článku]
Google představil nové modely Gemini – 3.6 Flash a 3.5 Flash-Lite již míří k uživatelům
Závod o lepší modely umělé inteligence je v plném proudu. Jakmile jedna společnost představí novinku, hned lze očekávat, že se vzápětí ozve konkurence a představí své vylepšení. Tentokrát zde máme nové modely Gemini od Googlu. [pokračování článku]
Samsung uvádí Galaxy Watch Ultra2 a Watch9: Tenčí tělo, větší baterie a vyšší výkon
Kromě nových skládacích telefonů jsme se dočkali také nové generace chytrých hodinek Galaxy Watch. Konkrétně přichází dva nové modely a to Galaxy Watch Ultra2 a Galaxy Watch9. Hlavním tématem je ztenčení a větší baterie. Co všechno je nového? [pokračování článku]
Vyzkoušeli jsme novou éru skládaček Fold8 od Samsungu: Tři modely, nový formát a titanová odolnost
Samsung letos představil poprvé hned tři skládací telefony mířené pro trochu jiné publikum. Máme tu tradiční nástupce Z Flip 8 loňského véčka a pak nový Z Fold8 Ultra, který navazuje na Galaxy Z Fold7. Úplně novým modelem je Z Fold8, který přináší nový formát. Jak nás oslovil ve skutečnosti? Co přinášejí zavedené modely za novinky? A jak moc Samsung zdražil? [pokračování článku]
Apple opravil bezpečnostní trhlinu ve funkci Skrýt můj e-mail
Apple dlouhou dobu věděl o bezpečnostní trhlině ve funkci Skrýt můj e-mail, ale až po zveřejnění se ledy pohnuly. Společnost informovala, že vše bylo opraveno, ale i tak může být pozdě. Ve své podstatě stačilo poslat na alternativní e-mail zprávu s cílem, aby ji Apple servery odmítly jako spam. Tím se vygeneroval protokol, který byl odeslán autorovi. V něm ale byla uvedena skutečná e-mailová adresa, nikoliv alternativní. [pokračování článku]
Garmin představil svůj první fitness náramek bez displeje. Cirqa vydrží až 10 dní
Garmin vstupuje do segmentu fitness náramků bez displeje. Novinka Cirqa Smart Band cílí na uživatele, kteří chtějí sledovat své zdraví a sportovní aktivity, ale nechtějí nosit další zařízení s obrazovkou. Konkurencí budou především náramky Whoop nebo Fitbit Air od Googlu. [pokračování článku]
Zapomněli jste heslo? Google umožní ověření identity videem
Pro Google jsou nejcennější data a také soukromí svých uživatelů, bez kterého by v podstatě ani nemohl existovat. Pakliže používáte jeho služby v plné míře, má celkem dost dat k tomu, aby vytvořil celkem zajímavé funkce. Nyní představuje zcela novou možnost přihlášení ke Google účtu. [pokračování článku]
Čipy zřejmě znovu zdraží. TSMC plánuje zvýšit ceny až o 10 %
Výroba čipů bude podle všeho opět dražší. Web Nikkei Asia informuje, že největší světový výrobce čipů TSMC plánuje od začátku příštího roku zvýšit ceny své produkce až o 10 %. Vyšší náklady se dotknou výrobců, jako jsou Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD nebo Intel, a s velkou pravděpodobností se později promítnou i do cen koncových zařízení. [pokračování článku]
Google údajně vyvíjí revoluční AI čip. Byl by určen přímo pro model Gemini
Google údajně pracuje na novém AI čipu s interním označením Frozen v2. Na rozdíl od dnešních univerzálních AI akcelerátorů má být navržen přímo pro model Gemini, což by mohlo výrazně zvýšit jeho efektivitu. Firma projekt oficiálně nepotvrdila a jeho nasazení se očekává nejdříve v roce 2028. [pokračování článku]
Meta zavádí Facebook Verified: Ověření identity zdarma pomocí videa
Pamatujete si na dobu, kdy malá „fajfka“ v kroužku u profilů na sociálních sítích znamenala skutečné ověření osoby, tedy že profil je spravován skutečnou a danou osobou? Dnes sice vidíme takové odznáčky u profilů, ale většinou to znamená, že si někdo platí vyšší verzi na dané sociální síti. Facebook a další platformy firmy Meta jsou toho příkladem, ale nyní dochází k menší nápravě. [pokračování článku]
Geekbench 7 přichází: Nové testy zaměřené na AI, video i fyziku v hrách
Benchmarky většinou vyprodukují jedno číselné hodnocení, které nic neříká o samotném mobilu, spíše slouží pro srovnání, jak si dané zařízení stojí v porovnání s konkurencí. Mezi ty nejpopulárnější patří Geekbench, který nyní vychází ve verzi 7. [pokračování článku]
Stahování Nothing z trhů? Spoluzakladatel vyvrací fámy a naznačuje budoucnost firmy
V poslední době se odehrálo několik významnějších změn, což bylo odstartováno přechodem OnePlus a Realme přímo pod Oppo, takže ze samostatnějších výrobců se staly jen subznačky. Nebyla to jediná změna, jelikož následně došlo k oznámení, že se OnePlus stáhne z Evropy, Realme pak z Číny. Rozvířily se ale i spekulace, že podobný krok učiní i Nothing. [pokračování článku]
Chrome po letech ladění: Vývojáři hlásí výrazné snížení trhání při skrolování
Možná si ještě pamatujete dobu, kdy kdejaká aplikace trpěla na nekonzistenci chování, zejména na neplynulé prostředí. Docházelo k trhavému pohybu, což bylo dost nepříjemné a až obtěžující. Na to většina aplikací dnes netrpí, ale Chrome měl tento problém po dlouhou dobu. Proto se vývojáři v Googlu zaměřili na plynulejší posouvání obsahu a trvalo několik let, než provedli patřičné zásahy. [pokračování článku]
Android 17 usnadní přechod z iPhonu: Přenese hesla i eSIM
Dlouhou dobu se uživatelé trápili s přechodem na novější zařízení. Obnášelo to zpravidla nějakou speciální aplikaci na přenos dat, ale to dnes již není potřeba. Pakliže jdete z iPhonu na novější model, vše je bezbolestné, to samé platí i o Androidu. Problém ale nastává, pakliže se přechází z jedné platformy na druhou. Google v rámci uvedení novinek od Samsungu představil nový nástroj v Androidu 17. [pokračování článku]
EU udělila Googlu pokutu 890 milionů eur. Důvodem je zvýhodňování vlastních služeb
Evropská komise udělila Googlu pokutu 890 milionů eur (přibližně 22 miliard Kč) za porušení pravidel souvisejících se zákonem Digital Markets Act. Podle evropské komise firma ve vyhledávání zvýhodňovala své vlastní služby a omezovala konkurenci. Rozhodnutí musí splnit do 60 dnů, jinak jí hrozí další sankce. [pokračování článku]
Předchozí týden: Únik dat z Lidlu, kvantová síť v ČR a novinky od Googlu: To nej z týdne #29
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