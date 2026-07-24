Geekbench 7 přichází: Nové testy zaměřené na AI, video i fyziku v hrách

• 24. 7. 2026#macOS
Geekbench 7 přichází: Nové testy zaměřené na AI, video i fyziku v hrách

Zdroj: geekbench

Benchmarky většinou vyprodukují jedno číselné hodnocení, které nic neříká o samotném mobilu, spíše slouží pro srovnání, jak si dané zařízení stojí v porovnání s konkurencí. Mezi ty nejpopulárnější patří Geekbench, který nyní vychází ve verzi 7.

Geekbench 7

Nová verze není jen o změně prostředí aplikace. Nabízí se nové testy zaměřené na zpracování videa a audia, tedy kódování a dekódování. Mají modelovat úkoly spojené s videokonferencemi, sdílením obrazovky a každodenní konzumací obsahu. Pracuje se s kodeky jako AV1, Opus a dokonce se používá model Whisper.

Současně se nabízí úloha Game Physics postavená na enginu Jolt Physics a dokonce se pracuje s novými formáty JPEG XL a DNG. Zapracovalo se na vícejádrových úlohách a také došlo k přeskupení, aby testy odrážely reálnější práci. Podobné změny se odehrály i u testů GPU, kde samozřejmě najdete úlohy s využitím strojového učení, aplikování efektů v reálném čase. Také jsme se dočkali podpory pro CUDA.

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Geekbench 6 a Geekbench 7; Zdroj: Dotekomanie.cz

To vše je navíc podtrženo většími datovými sadami, a to včetně větších testovacích souborů PDF a dalších. Geekbench 7 je od dneška dostupný pro Android, iOS , Windows, macOS a Linux. V případě mobilů nečekejte ale aktualizaci aplikace, je nutné si stáhnout novou s názvem Geekbench 7.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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