Geekbench 7 přichází: Nové testy zaměřené na AI, video i fyziku v hrách

Zdroj: geekbench
Benchmarky většinou vyprodukují jedno číselné hodnocení, které nic neříká o samotném mobilu, spíše slouží pro srovnání, jak si dané zařízení stojí v porovnání s konkurencí. Mezi ty nejpopulárnější patří Geekbench, který nyní vychází ve verzi 7.
Geekbench 7
Nová verze není jen o změně prostředí aplikace. Nabízí se nové testy zaměřené na zpracování videa a audia, tedy kódování a dekódování. Mají modelovat úkoly spojené s videokonferencemi, sdílením obrazovky a každodenní konzumací obsahu. Pracuje se s kodeky jako AV1, Opus a dokonce se používá model Whisper.
Současně se nabízí úloha Game Physics postavená na enginu Jolt Physics a dokonce se pracuje s novými formáty JPEG XL a DNG. Zapracovalo se na vícejádrových úlohách a také došlo k přeskupení, aby testy odrážely reálnější práci. Podobné změny se odehrály i u testů GPU, kde samozřejmě najdete úlohy s využitím strojového učení, aplikování efektů v reálném čase. Také jsme se dočkali podpory pro CUDA.
To vše je navíc podtrženo většími datovými sadami, a to včetně větších testovacích souborů PDF a dalších. Geekbench 7 je od dneška dostupný pro Android, iOS , Windows, macOS a Linux. V případě mobilů nečekejte ale aktualizaci aplikace, je nutné si stáhnout novou s názvem Geekbench 7.
Zdroj: gsmarena.com
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