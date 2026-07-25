Stahování Nothing z trhů? Spoluzakladatel vyvrací fámy a naznačuje budoucnost firmy

Zdroj: Dotekomanie.cz
V poslední době se odehrálo několik významnějších změn, což bylo odstartováno přechodem OnePlus a Realme přímo pod Oppo, takže ze samostatnějších výrobců se staly jen subznačky. Nebyla to jediná změna, jelikož následně došlo k oznámení, že se OnePlus stáhne z Evropy, Realme pak z Číny. Rozvířily se ale i spekulace, že podobný krok učiní i Nothing.
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Změna základny Nothing
Nothing je poměrně malá a dalo by se říci i nová společnost na trhu se smartphony. Proto dopady v cenách komponent jsou větší na tuto firmu a není radno je brát na lehkou váhu. Rozvířily se ale spekulace, že by se Nothing stáhlo celkem z 12 trhů, včetně některých evropských zemí. Většinou firmy nekomentují tyto informace, případně jen uvedou, že to není pravda, byť se někdy nakonec potvrdí. Tentokrát ale Nothing reagoval rázně a uvedlo některé věci na pravou míru.
Původní zprávy uváděly, že důvodem má být slabý prodej nových modelů Nothing Phone (4b), Nothing Phone (4a) (recenze) a Nothing Phone (4a) Pro (recenze). Akis Evangelidis, spoluzakladatel Nothing, se k tomu ostře vyjádřil a jednoznačně uvedl, že se jedná o „fake news“, tedy falešné zprávy. Hned dodal, že právě model 4b se v prvním dni prodal v počtu takřka 30 000 kusů, což je firemní rekord se startem prodeje v dané cenové hladině. Navíc se mobil výhradně prodává přes online kanály.
Akis Evangelidis navíc ještě dodal, že se firma nestahuje z trhů, ale uvedl informace, které si mohli někteří novináři špatně vyložit. Firma se má připravovat na novou etapu, což má za následek změny fungování. Místo toho, aby měla v každé zemi své zastoupení, tak půjde cestou regionální strategie. To by mohlo znamenat, že několik zemí bude spadat pod jedno regionální vedení. Tím se samozřejmě ušetří finanční prostředky.
Navíc firma připravuje divize se specializací, přičemž jedna z nich má mít na starost AI. Nothing tedy prochází změnami, ale nehodlá se stahovat z trhů, jako to udělaly značky OnePlus a Realme.
Zdroje: androidauthority.com, x.com
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