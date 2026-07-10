Letní sezóna v plném proudu: Alza spouští masivní výprodej zahradní techniky a grilů

Letní měsíce jsou ideálním časem pro modernizaci zahradního vybavení a přípravu na venkovní kulinářské zážitky. Společnost Alza v rámci své aktuální kampaně přichází s výrazným snížením cen na klíčové segmenty zahradní techniky, grilů a profesionálního příslušenství. Tato časově omezená nabídka umožňuje získat pokročilé technologie pro chytrou údržbu trávníku i špičkové vybavení pro zahradní gastronomii za zlomek původních nákladů.
Kamado grily a klasické grily na dřevěné uhlí
Příprava pokrmů na otevřeném ohni a dřevěném uhlí patří k nejoblíbenějším letním rituálům. Pokročilé keramické systémy Kamado a robustní ocelové grily zajišťují optimální distribuci tepla a specifické kouřové aroma, které je pro tradiční barbecue klíčové. Současný výběr zahrnuje modely pro občasné rodinné setkání i velkokapacitní zařízení pro náročné uživatele.
- KAMADO Gril Lava Egg 45,7 cm (-17 %)
- KAMADO Gril Lava Egg 66 cm (-15 %)
- CATTARA Gril na dřevěné uhlí SMOKIE s udírnou (-15 %)
- CATTARA Gril na dřevo a uhlí BARBECUE (-15 %)
- CATTARA Gril na dřevo a uhlí KEG (-15 %)
- HAPPY GREEN Gril na dřevo a uhlí PARTY (-14 %)
- Další slevy najdete zde
Plynové a elektrické kontaktní grily
Pro ty, kteří preferují rychlost, přesnou regulaci teploty a provoz bez kouře, představují plynové a elektrické varianty ideální alternativu. Kontaktní XL grily najdou své uplatnění jak na terasách, tak v interiéru, zatímco pojízdné plynové stanice jsou navrženy pro plnohodnotné venkovní vaření s minimálními nároky na údržbu.
- HISENSE HCG2000D (-37 %)
- SENCOR SBG 6231SS Kontaktní gril Automatic+ XL (-33 %)
- SENCOR SBG 206BK (-30 %)
- CATTARA Gril plynový Etage pojízdný (-14 %)
- FIELDMANN Gril plynový FZG 3005 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Inteligentní robotické sekačky
Pravidelná údržba trávníku již nevyžaduje manuální úsilí díky nastupující generaci autonomních sekaček. Moderní robotické systémy disponují pokročilou navigací, kamerovými senzory a možností integrace do chytré domácnosti. Dokáží efektivně mapovat prostor, vyhýbat se překážkám a udržovat optimální výšku trávníku na plochách různých velikostí.
- WORX Robotická sekačka Landroid M700 Plus (-40 %)
- WORX Robotická sekačka Landroid L1000 (-35 %)
- DREAME Robotická sekačka A1 PRO 2000 (-26 %)
- EINHELL Robotická sekačka Freelexo 500, 3413935 (-25 %)
- ANKER Eufy Robotická sekačka E15 šedá 800m2 (-25 %)
- ANKER Eufy Robotická sekačka na trávu C15 šedá (-25 %)
- WORX Robotická sekačka Landroid Vision S250 (-24 %)
- Další slevy najdete zde
Profesionální sady grilovacího nářadí
Bezpečná a komfortní manipulace se surovinami vyžaduje odpovídající nástroje. Kompletní sady grilovacího nářadí v hliníkových kufřících či textilních taškách obsahují ergonomicky tvarované kleště, obracečky, vidličky i specializované nože z vysoce odolných materiálů, které splňují nároky pro intenzivní venkovní využití.
- CATTARA Grilovací nářadí sada 27ks textil bag (-16 %)
- CATTARA Grilovací nářadí GREY LINE sada 11ks ALU kufřík (-15 %)
- CATTARA Grilovací nože sada 4+1+1 (-15 %)
- CATTARA Grilovací nářadí sada 18ks ALU kufřík (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Všechny výše uvedené produkty představují ucelený průřez aktuálně nejvýhodnějších nabídek pro efektivní péči o exteriér a přípravu pokrmů. Kombinace moderních technologií v podobě autonomních sekaček a precizního gastronomického vybavení umožňuje posunout komfort užívání zahrady na novou úroveň.
Kompletní přehled akčních nabídek, technických specifikací a dostupnosti jednotlivých modelů je k dispozici na oficiálních stránkách prodejce. Navštivte hlavní web Alza.cz a využijte časově omezené slevy na maximum. Objevte technologické inovace pro vaši domácnost i zahradu s profesionálním servisem a rychlým doručením od společnosti Alza.
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