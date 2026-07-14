Xiaomi představuje Redmi Note 17 a 17 Pro: obří baterie a velké displej

Zdroj: Xiaomi
Xiaomi chystalo nějakou dobu novinky Redmi Note 17 a Redmi Note 17 Pro, přičemž se spekulovalo, že se bude jednat o obrovská zařízení, což se u jednoho potvrzuje.
Redmi Note 17 a Redmi Note 17 Pro
Asi byste si řekli, že právě model Pro bude největší, ale pravdou je, že Redmi Note 17 je 7palcové monstrum s baterií o kapacitě 8000 mAh. Zobrazovací panel je typu OLED a má relativně dobré vlastnosti. Asi jedinou podstatnější vadou na kráse této novinky bude procesor, jelikož byl použit základní Snapdragon 4 Gen 4. Sice nabízí dostatek výkonu pro běžné uživatele, ale některé to možná odradí. Fotografická výbava je základní a Xiaomi zmiňuje ve specifikacích jen hlavní 50MPx na zadní straně. Sekundární je zřejmě jen nějaký doplňkový pro efekty.
Redmi Note 17 Pro je o něco menší mobil, i tak má 6,83 palců. I přes menší úhlopříčku má navíc 9000mAh baterii, což je největší chloubou tohoto modelu. Zde navíc nabízí certifikaci IP69K, takže odolá i náročnějším podmínkám. Zde již Xiaomi použilo procesor z vyšší řady, konkrétně Snapdragon 6s Gen 4.
Vyšší model se může navíc pochlubit stereo reproduktory a rychlejším nabíjením. Varianty s vyšší kapacitou úložiště mají modernější technologii.
Redmi Note 17 začíná na ceně cca 4 100 Kč a Redmi Note 17 Pro pak na 5 000 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Zatím si ale musíme počkat na uvedení v Evropě. Ostatně očekáváme, že dojde k několika změnám ve specifikacích, případně i v názvech.
Specifikace Redmi Note 17
- displej: 7 palců, OLED, rozlišení 2396 × 1080 pixelů, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 1800 nitů
- procesor: Snapdragon 4 Gen 4
- RAM: 6/8 GB LPDDR4x
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet Micro SD
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / Micro SD
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 5P objektiv)
- přední: 8 Mpx (f/2,0)
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G (NR FDD: n1/3/5/8/28A, NR TDD: n38/40/41/48/77/78), 4G LTE (FDD-LTE: 1/3/5/8/28A, TDD-LTE: 34/38/39/40/41/42/48), 3G (WCDMA: 1/5/8), 2G (GSM850/GSM900/GSM1800), Wi-Fi 5 (802,11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, A-GPS, infračervený port (irDA)
- rozměry a hmotnost: 169,70 x 79,14 x 8,26 mm, 225 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh + 45W rychlé nabíjení
Specifikace Redmi Note 17 Pro
- displej: 6,83 palců, AMOLED Super, rozlišení 2772 x 1280 pixelů, obnovovací frekvence až 120 Hz, minimální jas 1 nit, špičkový jas až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 6s Gen 4
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256/512 GB (128 GB verze s podporou UFS 2.2, 256/512 GB verze s podporou UFS 3.1)
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (1/2,76″)
- 2 Mpx (hloubkový objektiv, 1/5″, f/2,4)
- přední: 8 Mpx
- zadní: 50 Mpx (1/2,76″)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory, certifikace Hi-Res Audio, Dolby Atmos
- Konektivita: 5G (NR: n1/5/8/28A/n38/40/41/48/77/78), 4G LTE (FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B19/B28A, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48), 3G (WCDMA: B1/B5/B8), 2G (GSM: B3/B5/B8), podpora 4×4 MIMO „HPUE“ HORxD, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802,11a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz, Wi-Fi Direct, Miracast), Bluetooth 5.1 (AAC / LDAC), NFC, GPS (L1), Beidou (B1I+B1C), Galileo (E1), GLONASS (G1), QZSS (L1), A-GNSS, USB-C, senzory: infračervené dálkové ovládání (irDA)
- rozměry a hmotnost: 163,45 x 78,27 x 8,46 mm, 226 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh + 67W
Zdroj: Tisková konference
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