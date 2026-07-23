Čipy zřejmě znovu zdraží. TSMC plánuje zvýšit ceny až o 10 %

Zdroj: mexico-now.com
Výroba čipů bude podle všeho opět dražší. Web Nikkei Asia informuje, že největší světový výrobce čipů TSMC plánuje od začátku příštího roku zvýšit ceny své produkce až o 10 %. Vyšší náklady se dotknou výrobců, jako jsou Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD nebo Intel, a s velkou pravděpodobností se později promítnou i do cen koncových zařízení.
TSMC oznamuje další. zdražení výroby čipů
Podle informací vzrostou ceny výrobních procesů o 5 až 10 %, přičemž konkrétní navýšení bude záviset na typu čipu také na konkrétním odběrateli. Nejde přitom pouze o nejmodernější 2nm čipy, které se začnou objevovat v budoucích smartphonech nebo procesorech pro AI. TSMC plánuje zdražit také takzvané již zavedené výrobní procesy, například 12nm, 16nm a 28nm, které se stále používají v široké škále elektroniky.
Vyšší ceny výroby se pravděpodobně projeví u celé řady zařízení. Vedle smartphonů mohou zdražit také tablety, notebooky, chytré hodinky nebo další elektronika využívající čipy vyráběné společností TSMC. První dopady se očekávají až několik měsíců po zavedení nových cen, což vychází průběžně na příští rok.
Společnost zdůvodňuje plánované zdražení rostoucími cenami materiálů, výrobního vybavení i vysokými náklady na výstavbu nových továren mimo Tchaj-wan. TSMC v posledních letech investuje vysoké částky do nových výrobních závodů například ve Spojených státech, Japonsku nebo Německu, což zvyšuje celkové výrobní náklady.
Rostoucí ceny vedou některé firmy k hledání jiných dodavatelů. Podle dřívějších informací jedná Apple o větší diverzifikaci výroby čipů se společnostmi Intel a Samsung. Také Intel chce podle dostupných zpráv přesunout 80 až 90 % výroby připravovaných procesorů Nova Lake do vlastních továren využívajících technologii 18A. Původně měla většina těchto čipů vznikat právě u TSMC na procesu N2. Podobnou změnu zvažuje také Qualcomm, který údajně uvažuje o návratu části výroby svých procesorů Snapdragon do továren Samsungu.
Zdroj: gsmarena.com
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