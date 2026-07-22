Samsung uvádí Galaxy Watch Ultra2 a Watch9: Tenčí tělo, větší baterie a vyšší výkon

Galaxy Watch Ultra2 a Watch9; zdroj: Dotekománie
Kromě nových skládacích telefonů jsme se dočkali také nové generace chytrých hodinek Galaxy Watch. Konkrétně přichází dva nové modely a to Galaxy Watch Ultra2 a Galaxy Watch9. Hlavním tématem je ztenčení a větší baterie. Co všechno je nového?
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Galaxy Watch Ultra2
Galaxy Watch Ultra byly poměrně masivní hodinky, což je trochu i jejich účel. Na druhou stranu nějaké ztenčení rozhodně není špatný krok a přesně to korejský výrobce udělal s jejich druhou generací. Nově mají tenčí tělo s tloušťkou 10,7 mm (vs. 12,1 mm u předchůdce). Kompatibilita řemínku však zůstává naštěstí zachována. Na ruce mají být také pohodlnější, ale přímé srovnání s předchůdcem nemám.
Povyrostl také displej, ten má nyní 1,52 palce (předchůdce měl 1,47) a má vyšší maximální jas 5000 nitů. To jsem při prvním vyzkoušení vyzkoušel a musím říct, že na přímém letním slunci byla viditelnost výborná.
Mimo to Samsung vylepšil také odolnost. Galaxy Watch Ultra2 mají nově certifikaci IP69K a také nově normu EN 13319 pro potápění. Tu mají třeba Apple Watch Ultra a zaručují fungování pro rekreační potápění do hloubky 40 metrů. Zde výrobce přináší partnerství s aplikací Mares.
Nezůstalo se ale jen u potápění, máme tu také režim trail run. Do hodinek lze nahrát přímo vaši trasu v GPX formátu a ty vás pak budou navigovat po přírodě v češtině.
Změny jsou také pod kapotou. Galaxy Watch Ultra2 jsou první hodinky s čipem Snapdragon Wear Elite, jež slibuje o 32 procent vyšší výkon a také lepší přesnost měření.
Nakonec ale možná ta nejlepší zpráva a to je výrazně větší baterie. Dovnitř Samsung „narval“ tentokrát 800 mAh, což je o 35 procent více než u předchůdce. V realitě to znamená prý až 5 dní provozu, s aktivní funkcí always-on zobrazení spíš dva a půl dne.
Galaxy Watch9
Kromě nových masivních Galaxy Watch Ultra 2 tu máme také novou stylovku v podobě Galaxy Watch 9. Design stejně jako u modelu Ultra zůstává stejný, nová generace je nicméně tenčí a lehčí.
Baterie je též větší a o konkrétně o 20 procent. Dovnitř se vměstnalo celkem 390 mAh. Také zde je hnacím motorem čip Snapdragon Wear Elite.
U obou nových modelů to nezůstalo jen u hardware. Vylepšením prošla detekce spánkové apnoe, která nyní umí detekovat i úroveň závažnosti. To se hodí, protože apnoe má prý přes 1 miliardu lidí. Stejně jako na Apple Watch vám hodinky také budou ukazovat tzv. „vitals“ při spaní. To vám shromažďuje data z měření tepu, okysličení krve, teploty zápěstí a délku spánku. Vaše srdce pak také dostane nově skóre a hodinky budou měřit také index kondice (zátěž kardio cvičení).
Systémem je WearOS od Googlu a potěší možnost nově aktivovat Gemini škubnutím zápěstí.
Cena a dostupnost
Galaxy Watch Ultra2 a Galaxy Watch9 dorazí na trh v pátek 7. srpna, do té doby lze předobjednávat. Cena Ultra hodinek je 18 499 Kč, základní Watch9 pak startují od 9 999 Kč. Samsung pak nabízí cashback za recenzi a to 2000 Kč u Watch9 a rovnou 3000 Kč u Watch Ultra2. Pokud jste student s ISIC, dostanete navíc slevu 7 procent.
Galaxy Watch Ultra2
- LTE: 18 499 Kč
Galaxy Watch9
- 40mm BT: 9 999 Kč
- 44mm BT: 10 799 Kč
- 40mm LTE: 11 299 Kč
- 44mm LTE: 11 999 Kč
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