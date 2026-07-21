Apple Music zdražuje, cena poskočila až o 15,44 %

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple nedávno poměrně drasticky zdražil své produkty, a to i starší zařízení, která jsou na trhu již několik let. iPhonů se to zatím vyhnulo, ale vzhledem k tomu, že například v Japonsku již navýšil cenu o 11 %, tak něco podobného jde očekávat i letos. Apple ale pokračuje a nyní zdražuje Apple Music tarify, a to i v Česku.
Podcast: Proč nejen Apple masivně zdražuje? Nastává technologický temný věk
Nejméně o 11,24 %
Zdražení hudební streamovací služby nemá moc společného s navyšováním cen u pamětí. Dle společnosti je hlavním důvodem navyšování licenčních poplatků vlastníkům obsahu. Apple to tak promítá do cen tarifů, přičemž navýšení cen není stejné pro všechny trhy.
Individuální tarif v Česku podražil o 12,12 %. Studenti si budou muset připlatit 11,24 %, což je současně nejnižší navýšení ceny. Nejvíce si připlatí majitelé rodinných tarifů, kde cena skočila o 15,44 %. Když se podíváme na ceny jako takové, tak studenti mají měsíční platbu stále pod sto korun a rodinný tarif je těsně pod třemi sty korunami.
- Individuální tarif
- nová cena: 185 Kč
- původní cena: 165 Kč
- Studentský tarif:
- nová cena: 99 Kč
- původní cena: 89 Kč
- Rodinný tarif:
- nová cena: 299 Kč
- původní cena: 259 Kč
Apple rozhodně neskončil s navyšováním cen. Jak již bylo napsáno, tak nás čekají ještě iPhony v tomto roce, ale je otázkou, jestli se zvedne cena i u starších modelů. Je to ale vysoce pravděpodobné, aby nebyly výhodnější než ty nové.
Zdroj: hifimanie.cz
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