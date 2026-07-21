Apple Music zdražuje, cena poskočila až o 15,44 %

• 21. 7. 2026#iOS
Apple Music zdražuje, cena poskočila až o 15,44 %

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple nedávno poměrně drasticky zdražil své produkty, a to i starší zařízení, která jsou na trhu již několik let. iPhonů se to zatím vyhnulo, ale vzhledem k tomu, že například v Japonsku již navýšil cenu o 11 %, tak něco podobného jde očekávat i letos. Apple ale pokračuje a nyní zdražuje Apple Music tarify, a to i v Česku.

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Nejméně o 11,24 %

Zdražení hudební streamovací služby nemá moc společného s navyšováním cen u pamětí. Dle společnosti je hlavním důvodem navyšování licenčních poplatků vlastníkům obsahu. Apple to tak promítá do cen tarifů, přičemž navýšení cen není stejné pro všechny trhy.

Individuální tarif v Česku podražil o 12,12 %. Studenti si budou muset připlatit 11,24 %, což je současně nejnižší navýšení ceny. Nejvíce si připlatí majitelé rodinných tarifů, kde cena skočila o 15,44 %. Když se podíváme na ceny jako takové, tak studenti mají měsíční platbu stále pod sto korun a rodinný tarif je těsně pod třemi sty korunami.

  • Individuální tarif
    • nová cena: 185 Kč
    • původní cena: 165 Kč
  • Studentský tarif:
    • nová cena: 99 Kč
    • původní cena: 89 Kč
  • Rodinný tarif:
    • nová cena: 299 Kč
    • původní cena: 259 Kč
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Zdroj: Apple

Apple rozhodně neskončil s navyšováním cen. Jak již bylo napsáno, tak nás čekají ještě iPhony v tomto roce, ale je otázkou, jestli se zvedne cena i u starších modelů. Je to ale vysoce pravděpodobné, aby nebyly výhodnější než ty nové.

Zdroj: hifimanie.cz

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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