Levné hodinky s AMOLED displejem, i s GPS: Novinky v obchodech #30

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- OPPO, Samsung a Nubia v prodeji: Novinky v obchodech #28
- Hodinky od Vivo, Amazfit i Hoco: Novinky v obchodech #28
- OPPO Reno16, herní Nubia a vlajkový HONOR: Novinky v obchodech #29
- Redmi A7 Pro, Vivo V70 a další: Novinky v obchodech #30
COLMi C28
Dnešní výběr novinek začneme levným modelem, u kterého se cena pohybuje pod hranicí tisíce korun. I tak COLMi C28 má AMOLED displej, má více než 100 sportovních funkcí a na jedno nabití vydrží až týden.HEUREKACOLMi C28Cena od 708 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
EcoWatch EW02
I hodinky EcoWatch EW02 se nabízí s nízkou cenou. Zde se více vsází na podobnost s dražším modelem od Applu, ale je zde jen LCD displej. Výdrž se pohybuje kolem 5 až 7 dnů.HEUREKAEcoWatch EW02Cena od 884 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Gravity GT33-2
O něco dražší jsou Gravity GT33-2. Jsou určeny pro dámy, ale výbava je celkem zajímavá. Nabízí se AMOLED displej i GPS. Výdrž dosahuje až na 9 dnů.HEUREKAGravity GT33-2Cena od 1 698 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garett SmartKids Essa 4G 48mm LTE
Poslední dnešní novinka na trhu je určena pro děti. Hodinky podporují LTE a hlavně nabízí rodičovské funkce, včetně geo plotu. Na jedno nabití mají vydržet 4 dny.HEUREKAGarett SmartKids Essa 4G...Cena od 2 006 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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