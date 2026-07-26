Levné hodinky s AMOLED displejem, i s GPS: Novinky v obchodech #30

• 26. 7. 2026#Příslušenství
Levné hodinky s AMOLED displejem, i s GPS: Novinky v obchodech #30

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

COLMi C28

Dnešní výběr novinek začneme levným modelem, u kterého se cena pohybuje pod hranicí tisíce korun. I tak COLMi C28 má AMOLED displej, má více než 100 sportovních funkcí a na jedno nabití vydrží až týden.

HEUREKACOLMi C28 na Heureka.czCOLMi C28Cena od 708 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5845b21c efd4 4756 afc4 a13684b3bc3d

EcoWatch EW02

I hodinky EcoWatch EW02 se nabízí s nízkou cenou. Zde se více vsází na podobnost s dražším modelem od Applu, ale je zde jen LCD displej. Výdrž se pohybuje kolem 5 až 7 dnů.

HEUREKAEcoWatch EW02 na Heureka.czEcoWatch EW02Cena od 884 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

847ac2a9 5a8e 460c 893e c396350a7e89

Gravity GT33-2

O něco dražší jsou Gravity GT33-2. Jsou určeny pro dámy, ale výbava je celkem zajímavá. Nabízí se AMOLED displej i GPS. Výdrž dosahuje až na 9 dnů.

HEUREKAGravity GT33-2 na Heureka.czGravity GT33-2Cena od 1 698 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

women s smartwatch gravity gt33 2 on a natural leather strap 18mm width

Garett SmartKids Essa 4G 48mm LTE

Poslední dnešní novinka na trhu je určena pro děti. Hodinky podporují LTE a hlavně nabízí rodičovské funkce, včetně geo plotu. Na jedno nabití mají vydržet 4 dny.

HEUREKAGarett SmartKids Essa 4G 48mm LTE na Heureka.czGarett SmartKids Essa 4G...Cena od 2 006 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

6d34246b 44c3 466f 9d09 09070a998b33

Brutální odolnost a 6000mAh baterie! 📱 Oppo Reno 16 Pro poráží Samsung i Pixel?

💡ANKETA: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim