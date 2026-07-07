Google mění pravidla. Do limitu úložiště nově započítá i běžné zálohy Androidu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Možná si ještě pamatujete dobu, kdy zálohování všech dat z mobilu bylo trochu utrpením a museli jsme používat alternativní aplikace, které se o to postaraly. Google naštěstí celý systém vylepšil a dnes zálohuje vše, od nastavení systému až po data aplikací. Na tom se nic nemění, ale od dnešního dne upravuje podmínky, které se dotknou cloudového úložiště.
Změna pravidel
Od dnešního dne dochází ke změně nakládání se zálohou. V podstatě platilo pravidlo, že záloha aplikace do velikosti 25 MB se nezapočítávala do cloudového limitu, tedy prostoru, který máte spojený s vaším účtem u Googlu. Společnost změnila toto pravidlo a nově se započítávají tato data do celkového limitu.
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Mluvčí Googlu uvádí, že průměrně se jedná o data o velikosti 40 MB, ale spíše záleží, kolik aplikací máte, jak jsou náročné a co všechno ukládají. Samotné zálohování mobilu tedy bude ukrajovat z vašeho cloudového prostoru. Započítávají se data jako:
- SMS a MMS (nově se započítává i text)
- Seznamy a historie hovorů
- Nastavení zařízení
- Data aplikací
Google s touto změnou také upravil nastavení zálohování mobilu. Pokud tedy nějaká aplikace má až příliš mnoho dat, můžete ji vyloučit ze zálohování. Změna pravidel platí od dnešního dne pro nové uživatele. Na stávající začnou platit v horizontu následujících měsíců. Nové podrobné přepínače najdete v nastavení telefonu v sekci Zálohování Google, jak můžete vidět na přiložených snímcích:
Zdroje: engadget.com, 9to5google.com
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