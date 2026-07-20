Google rozšiřuje AI Mode. Nově zvládne pracovat s aplikacemi jako Instacart, Canva nebo YouTube

Zdroj: Midjourney
Google vylepšuje svůj AI režim. Je to rozšířená funkce pro vyhledávání, která nabídne souhrn a uživatel se může v rámci konverzace doptat na další podrobnosti. Nově AI režim dokáže propojit uživatelské účty s vybranými aplikacemi třetích stran a přímo z prostředí provádět konkrétní úkoly. Při spuštění jsou podporovány služby Instacart, Canva a YouTube.
Google AI Mode dostává podporu externích aplikací
Dosud AI režim sloužil především jako chytrý pomocník při vyhledávání informací. Nově ale zvládne pracovat také s propojenými aplikacemi a pomůže dokončit úkol bez nutnosti přecházet mezi jednotlivými službami. Google tím reaguje na rostoucí konkurenci v podobě ChatGPT od OpenAI nebo Claude od společnosti Anthropic, které už integraci externích aplikací nabízejí.
Jedním z příkladů využití je plánování nákupu. Pokud si v AI režimu necháte připravit seznam surovin například na grilování, můžete propojit účet Instacart a všechny položky jedním kliknutím přidat do nákupního košíku. Samotný nákup pak dokončíte v aplikaci nebo na webu Instacartu.
Podobně funguje spolupráce se službou Canva. Pokud hledáte inspiraci pro leták, prezentaci nebo jiný grafický návrh, AI Mode zobrazí vhodné šablony přímo z Canva. Google zavádí také podporu YouTube. Uživatel může například požádat AI o vytvoření playlistu a následně ho uložit do YouTube Music. Google tvrdí, že spolupracuje s dalšími partnery a podporu plánuje rozšířit postupně o nové aplikace.
Zdroj: techcrunch.com
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