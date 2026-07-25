Chrome po letech ladění: Vývojáři hlásí výrazné snížení trhání při skrolování

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Možná si ještě pamatujete dobu, kdy kdejaká aplikace trpěla na nekonzistenci chování, zejména na neplynulé prostředí. Docházelo k trhavému pohybu, což bylo dost nepříjemné a až obtěžující. Na to většina aplikací dnes netrpí, ale Chrome měl tento problém po dlouhou dobu. Proto se vývojáři v Googlu zaměřili na plynulejší posouvání obsahu a trvalo několik let, než provedli patřičné zásahy.
O polovinu méně záseků
Přesněji řečeno, práce na vyřešení tohoto problému započaly v roce 2023 a stále se na tom pracuje, byť je posun vidět. Konkrétně došlo ke snížení trhavého posouvání o 48 %. U běžných aplikací je proces mezi dotykem na obrazovce a posunutím poměrně jednoduchý z technického hlediska, jelikož se vše řeší v podstatě v jednom procesu. Chrome má ale složitější architekturu, když právě dotyk na obrazovce musí projít přes několik procesů.
Pokud dojde k nějakému zpoždění v tomto stromu, tak jednoduše se snímek zahodí, případně sloučí. Ve výsledku tedy dojde k výraznějšímu skoku. Asi byste si řekli, že to je problém architektury Chromu, ale ta byla vytvořena s cílem bezpečnosti a stability. Proto i zdržení v řádu milisekund způsobovalo neplynulé skrolování obsahu.
Před třemi lety tedy vznikl projekt, jehož cílem bylo analyzování všech komplikací v procesech. Došlo i na spolupráci s týmem kolem Androidu a výsledkem je několik změn. Například uživatelský vstup nesměřuje do hlavního vlákna, jak je standardní. Místo toho může jít i do jiného. Došlo i na úpravu strategie čekání na vstup a samotné zpracování na úrovni VSync. Vývojáři se ještě pojistili prediktivním chováním, což se aplikuje v případě, kdy nejsou doručena vstupní data v konkrétní čas.
Jsou zde i další modifikace a vývojáři bojují o každou milisekundu. Výsledkem dosavadního snažení je 48% redukce trhání. Práce ale nekončí a v ladění se pokračuje. Nelze tedy očekávat drastické změny, spíše se bude chování Chromu postupně vylepšovat, čehož si nemusíte ani všimnout.
Zdroj: androidheadlines.com
Komentáře