Přehled slev na mobilní příslušenství na Alze KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 26. 7. 2026#Příslušenství
Přehled slev na mobilní příslušenství na Alze

Aktuální nabídka obchodu Alza.cz přináší výrazné slevy na široký sortiment mobilního příslušenství. Slevové akce pokrývají klíčové kategorie od vysoce výkonných síťových i automobilových nabíječek přes bezdrátové nabíjecí stanice až po záložní zdroje, rychlá flash úložiště a vybavení pro mobilní tvorbu obsahu.

Nabíjecí adaptéry a stanice

Moderní chytrá zařízení vyžadují spolehlivé a rychlé napájení doma, v kanceláři i na cestách. Současný výběr zahrnuje kompaktní síťové adaptéry s vysokým výstupním výkonem, pokročilé bezdrátové stojánky podporující standardy MagSafe a Qi2 i výkonné nabíječky do auta s více porty.

Powerbanky a přenosná úložiště

Dostatek energie mimo dosah elektrické sítě i rychlé rozšíření paměti pro fotografie či videa představují základní potřeby při mobilním použití. Vybrané záložní zdroje nabízejí vysokou kapacitu, integrované kabely i podporu magnetického bezdrátového dobíjení, zatímco USB-C disk zajistí snadný přenos dat mezi zařízeními.

Vybavení pro mobilní fotografii a video

Pro dosažení kvalitnějších snímků a plynulých videozáznamů je k dispozici specializované příslušenství. Stabilizátory obrazu, stativy s MagSafe uchycením a kruhová LED světla pomáhají optimalizovat osvětlení i kompozici při tvorbě obsahu na smartphone.

Další zajímavé výběry

Mezi akčním příslušenstvím lze nalézt také odolný kabel Tactical Fat Man 2.0 Cable USB-C/USB-C 1m Yellow (-21 %) určený pro spolehlivé napájení a synchronizaci. Praktický doplňkem je rovněž otočný adaptér Mobile Origin 240W USB-C Rotation Adapter CB5 (-20 %), který usnadňuje zapojení kabelů v omezeném prostoru a zvládá vysoké napájecí výkony.

Ucelenou nabídku dalších zlevněných produktů a kompletní sortiment naleznete na stránkách obchodu Alza.cz.

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