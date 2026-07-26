Přehled slev na mobilní příslušenství na Alze

Aktuální nabídka obchodu Alza.cz přináší výrazné slevy na široký sortiment mobilního příslušenství. Slevové akce pokrývají klíčové kategorie od vysoce výkonných síťových i automobilových nabíječek přes bezdrátové nabíjecí stanice až po záložní zdroje, rychlá flash úložiště a vybavení pro mobilní tvorbu obsahu.
Nabíjecí adaptéry a stanice
Moderní chytrá zařízení vyžadují spolehlivé a rychlé napájení doma, v kanceláři i na cestách. Současný výběr zahrnuje kompaktní síťové adaptéry s vysokým výstupním výkonem, pokročilé bezdrátové stojánky podporující standardy MagSafe a Qi2 i výkonné nabíječky do auta s více porty.
- Samsung 60W nabíjecí adaptér černá (-40 %)
- Spigen Essential 30W Wall Charger EE301EU All White (-29 %)
- Anker Prime 3v1 25W černá (-28 %)
- Anker 100W, 2xUSB-C, 1xUSB stříbrná (-25 %)
- Vention 3in1 Wireless Folding MagCharger, Space Grey (-23 %)
- Epico 3in1 bezdrátová nabíječka Made for MagSafe s adaptérem v balení – černá (-22 %)
- Mobile Origin 3in1 50W Car Charger CA27 USB-C + USB-A USB-C Cable (-20 %)
- Mobile Origin 100W Car Charger CA25 2x USB-C + USB-A (-20 %)
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Powerbanky a přenosná úložiště
Dostatek energie mimo dosah elektrické sítě i rychlé rozšíření paměti pro fotografie či videa představují základní potřeby při mobilním použití. Vybrané záložní zdroje nabízejí vysokou kapacitu, integrované kabely i podporu magnetického bezdrátového dobíjení, zatímco USB-C disk zajistí snadný přenos dat mezi zařízeními.
- SANDISK Ultra USB Type-C Flash Drive 256GB (-33 %)
- VERBATIM Charge ‚n‘ Go 3v1 Qi2 Power Bank 10000 mAh šedá (-22 %)
- Xiaomi 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable) Tan (-22 %)
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Vybavení pro mobilní fotografii a video
Pro dosažení kvalitnějších snímků a plynulých videozáznamů je k dispozici specializované příslušenství. Stabilizátory obrazu, stativy s MagSafe uchycením a kruhová LED světla pomáhají optimalizovat osvětlení i kompozici při tvorbě obsahu na smartphone.
- Cellularline Selfie Ring s LED osvětlením pro selfie fotky a videa černý (-28 %)
- Spigen MagSafe Tripod Selfie Stick Black (-22 %)
- Hohem 2024 iSteady Mobile+ (-15 %)
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Další zajímavé výběry
Mezi akčním příslušenstvím lze nalézt také odolný kabel Tactical Fat Man 2.0 Cable USB-C/USB-C 1m Yellow (-21 %) určený pro spolehlivé napájení a synchronizaci. Praktický doplňkem je rovněž otočný adaptér Mobile Origin 240W USB-C Rotation Adapter CB5 (-20 %), který usnadňuje zapojení kabelů v omezeném prostoru a zvládá vysoké napájecí výkony.
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