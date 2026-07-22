Vyzkoušeli jsme novou éru skládaček Fold8 od Samsungu: Tři modely, nový formát a titanová odolnost

Galaxy Z Fold8; zdroj: Dotekománie
Samsung letos představil poprvé hned tři skládací telefony mířené pro trochu jiné publikum. Máme tu tradiční nástupce Z Flip 8 loňského véčka a pak nový Z Fold8 Ultra, který navazuje na Galaxy Z Fold7. Úplně novým modelem je Z Fold8, který přináší nový formát. Jak nás oslovil ve skutečnosti? Co přinášejí zavedené modely za novinky? A jak moc Samsung zdražil?
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Galaxy Z Fold8
Pojďme rovnou začít tím nejzajímavějším a to novým modelem Galaxy Z Fold8. Ten nabízí nový poměr stran a jakkoliv jeho název naznačuje nástupce Galaxy Z Fold7, není tomu tak. Samsung zde vlastně v předstihu reaguje na ohebný iPhone, který má dostat velmi podobný formát.
Nový poměr stran 16:10 na vnějším displeji s úhlopříčkou 5,5 palce se mi osobně líbí. Z krátké zkušenosti se mi psalo pohodlně, určitě mnohem lépe než na starším úzkém Foldu. Do ruky taky padne hezky a pěkně lze dosáhnout i na vršek displeje. Jen si nejsem jistý, jak se nový poměr stran hodí třeba na vertikální videa na Instagramu nebo TikToku. V krátkém demo prostředí jsem zkusil jen YouTube Shorts, kde byla tato videa oříznuta.
Navíc bych novinku nazval jako velmi kompaktní mobil, který lze dobře ovládat jednou rukou díky menší úhlopříčce. Je sice maličko tlustší než Galaxy Z Fold8 Ultra, ale zase váží příjemných 201 gramů.
Vnitřní displej s úhlopříčkou 7,6 palce nabízí pak poměr stran 4:3, což je na širokoúhlé video mnohem lepší volba než dřívější téměř čtvercový poměr na starším Foldu. Rámečky kolem videa stále jsou, ale jsou přijatelně menší.
Velkou proměnou prošel samotný displej a to u všech modelů. Je kompletně nový, a nabízí technologii Flex Titanium, kde hlavní roli hraje vyztužovací titanová vrstva. Díky tomu tu máme výrazně lepší odolnost a pevnost, a především téměř neviditelný předěl displeje. V realitě je to opravdu velký skok vpřed oproti předchozím generacím. Když se budete hodně soustředit, stále tam předěl najdete, ale je opravdu minimální.
Překvapilo mě, že nový Fold8 neumí pootevřený režim Flex. Přitom větší Z Fold8 Ultra ho stále má. Zobrazovací panel je jinak stejně kvalitní jako na vyšším modelu v čele s maximálním jasem 3000 nitů a máme tu také novou antireflexní úpravu povrchu. Ta je dle slov výrobce tak napůl cesty k Galaxy S25/S26 Ultra.
Galaxy Z Fold 8 dostal rovnou tři světlé barvy a to levandulovou (fialovou), krémovou (bílou) a pistáciovou (ta bude jen na Samsung.cz). Poslední barvou je samozřejmě tmavě šedá (grafitová).
Uvnitř tepe Snapdragon 8 Gen5 for Galaxy, který je doplněný o 12 nebo 16 GB operační paměti. Úložiště startuje na 256 GB a končí 1 TB. Baterie dostala do vínku 4800 mAh a máme tu jedno velké poprvé. Jedná se o novou křemíkovo-uhlíkovou baterii. Nabíjet lze maximálně výkonem 45 W.
Na zádech najdeme dva fotoaparáty, přičemž ten hlavní vychází z modelu Galaxy S26, zatímco ten ultra širokoúhlý je pak stejný jako ten na S26 Ultra. Oba mají rozlišení 50 Mpx.
Cenovka začíná na 48 999 Kč, kompletní ceník a seznam bonusů a akcí najdete níže.
Specifikace Galaxy Z Fold8
- displeje:
- 7,6 palce, Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz
- 5,5 palce, Dynamic AMOLED 2X, 21:9, 1~120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Gen5 for Galaxy
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 17 + One UI
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, f1,7
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 2x 10 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, f1,7
- IP48
- čtečka otisků prstů na straně
- 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
- rozměry:
- složený: 82,2 x 123,9 x 9,8 mm
- rozložený: 161,4 x 123,9 x 4,9 mm
- 201 gramů
- baterie: 4800 mAh SiC + 45W USB-C, bezdrátové nabíjení
Galaxy Z Fold8 Ultra
Mimo zcela nový model Fold8 tu máme tradičního nástupce Fold7 a to Fold8 Ultra. Ten je ještě o něco tenčí, letos máme 4,1 milimetru v rozloženém stavu oproti 4,2 mm u předchůdce. Zde už se dostává výrobce na limit, na tloušťku konektoru USB-C.
Fold8 Ultra je celkově taková jemná evoluce. Potěšilo mě, že rámečky jsou mírně zařízlé a tak lze telefon jednodušeji otevřít. To byl totiž docela problém u minulé generace.
Nové jsou barevné varianty, modrá je pryč a máme tu krémovou, grafitově šedou a tmavě fialovou (Violet Shadow). Exkluzivně na Samsung.cz bude ještě tmavě zelená.
Stejně jako u Fold8 i zde máme úplně nový mechanismus pantu a displej s technologií Flex Titanium. Zopakuji tak větší odolnost a téměř neviditelný předěl displeje.
Samotný displej mimo to dostal o 20 procent vyšší rozlišení a vyšší jas 3000 nitů. Hnacím motorem je Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy. Ten je doplněný o 12 nebo 16 GB operační paměti. Úložiště též startuje na 256 GB a končí 1 TB.
Potěší výrazně větší baterie po letech stagnace na 4400 mAh. Nově tu máme rovnou 5000 mAh. To sice stále není tolik jako u konkurence, které se daří narvat do podobně tenkého těla i přes 6000 mAh, ale je to rozhodně posun. Opět zmíním, že i Fold8 Ultra má novou SiC baterii. Nabíjet lze výkonem 45 W, bezdrátově pak 20 W.
Fotosestava má nový 50Mpx ultra širokoúhlý snímač z Galaxy S26 Ultra, přičemž hlavní fotoaparát je beze změny stejně jako teleobjektiv. Ten už bych rád viděl lepší, jelikož tento teleobjektiv s trojnásobným přiblížením má jen 10 Mpx a je roky stejný.
Ohledně softwaru se Samsung hodně chlubil plnou podporou Gemini Inteligence z výroby včetně Gemini Notebooks (dříve Notebook LM). Podpora je stále 7 let.
Fold8 Ultra začíná na ceně od 53 999 Kč a šplhá až do 68 999 Kč. Základní cena je tak jen o tisícovku dražší.
Specifikace Galaxy Z Fold8 Ultra
- displeje:
- 8 palců, 2184 x 1968 pixelů (QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz
- 6,5 palců, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), Dynamic AMOLED 2X, 21:9, 1~120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 17 + One UI 8.5
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, OIS, f1,7
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 10 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 10 MPx
- zadní – 200 MPx, OIS, f1,7
- IP48
- čtečka otisků prstů na straně
- 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
- rozměry:
- složený: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm
- rozložený: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm
- 215 gramů
- baterie: 5000 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení
Galaxy Z Flip8
Do třetice všeho dobrého tu máme také nový Flip. Galaxy Z Flip8 je opravdu jen drobná evoluce. Máme tu zase o něco tenčí tělo. Samsung zde srovnával především s dvěma roky starým Flip6, jelikož málokdo mění telefon každý rok dle jejich dat. Pokud si teda majitel Flip6 koupí Flip8, dostane o 13,1 procenta tenčí tělo s tloušťkou 6,1 milimetru a váhu 180 gramů.
Velký posun nastal v úpravě rozhraní vnější obrazovky. Zde jsme dříve měli widgety a pro spuštění aplikací bylo potřeba instalovat Good Lock. Nově lze již z výroby bez této aplikace spustit 16 nejpoužívanějších aplikací. To se mi moc líbí.
Nové jsou pak také barvy. Flip8 bude k dostání v růžové, krémové, grafitové a mentolové zelené. Flip8 startuje na ceně 31 999 Kč, což je o dva tisíce více než předchůdce.
Cena a dostupnost
Novinky mírně zdražily kvůli aktuální paměťové krizi. Stále tu ale máme poměrně pěkné bonusy. K nákupu do konce července 2027 dostanete půl roku Google AI Pro a je tu také bonus za recenzi v podobě vysavače nebo sluchátek. Zajímavější je však za mě trade-in bonus k výkupu. U Foldů je stanoven na 5000 Kč, u Flipa pak 2500 Kč. A pokud přinesete k výkupu jakýkoliv starý Flip nebo Fold, bonus je dokonce dvojnásobný (10 nebo 5 tisíc).
Oficiální start prodeje je stanoven na pátek 7. srpna. Předobjednávky jsou možné již nyní.
Galaxy Z Fold8 Ultra
- 1 TB + 16 GB RAM: 68 999 Kč (s výkupným bonusem 63 999 Kč)
- 512 GB + 12 GB RAM: 58 999 Kč (s výkupným bonusem 53 999 Kč)
- 256 GB + 12 GB RAM: 53 999 Kč (s výkupným bonusem 48 999 Kč)
Galaxy Z Fold8
- 1 TB + 16 GB RAM: 63 999 Kč (s výkupným bonusem 58 999 Kč)
- 512 GB + 12 GB RAM: 53 999 Kč (s výkupným bonusem 48 999 Kč)
- 256 GB + 12 GB RAM: 48 999 Kč (s výkupným bonusem 43 999 Kč)
Galaxy Z Flip8
- 512 GB + 12 GB RAM: 36 899 Kč (s výkupným bonusem 34 399 Kč)
- 256 GB + 12 GB RAM: 31 999 Kč (s výkupným bonusem 29 499 Kč)
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