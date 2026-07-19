OnePlus v Evropě končí. Jeho telefony nahradí značka Oppo

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Společnosti OnePlus a Oppo oznámily zásadní změnu své strategie. OnePlus přestane uvádět nové telefony na trhy v Evropě a Severní Americe, přičemž jeho post postupně nahradí Oppo. Firmy rozhodnutí označují za součást nové strategie, další podrobnosti ale zatím nezveřejnily. Není ani jasné, na kterých trzích bude značka OnePlus pokračovat.
OnePlus v Evropě končí
Obě společnosti spolu úzce spolupracují už několik let. Sdílejí hardware, software i dodavatelský řetězec a nedávno se spoluzakladatel OnePlus Pete Lau vrátil do Oppo, kde zastává pozici produktového ředitele. Podle sdělen společnosti nyní dojde k plnému začlenění technologií, vývojových týmů i produktové filozofie OnePlus pod vlastní značku.
Majitelé telefonů OnePlus se nemusí bát, o podporu nepřijdou. Zachována údajně zůstane záruční i pozáruční podpora, servisní síť i aktualizace systému a zabezpečení. Největší změna se dotkne softwaru. Oppo oznámilo, že v Evropě i Severní Americe začne na telefonech OnePlus postupně nahrazovat systém OxygenOS vlastním prostředím ColorOS.
Odchod značky OnePlus neznamená, že by Oppo evropský trh opouštělo. Naopak. Generální ředitel Oppo Europe Elvis Zhou uvedl, že Evropa zůstává pro společnost klíčovým regionem. Firma plánuje rozšířit své evropské týmy a více se zaměřit na uvádění vlajkových modelů.
Zdroj: engadget.com
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