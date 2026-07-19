OnePlus v Evropě končí. Jeho telefony nahradí značka Oppo

• 19. 7. 2026#Android #Smartphony
OnePlus v Evropě končí. Jeho telefony nahradí značka Oppo

Zdroj: Images 2.0

Společnosti OnePlus a Oppo oznámily zásadní změnu své strategie. OnePlus přestane uvádět nové telefony na trhy v Evropě a Severní Americe, přičemž jeho post postupně nahradí Oppo. Firmy rozhodnutí označují za součást nové strategie, další podrobnosti ale zatím nezveřejnily. Není ani jasné, na kterých trzích bude značka OnePlus pokračovat.

OnePlus v Evropě končí

Obě společnosti spolu úzce spolupracují už několik let. Sdílejí hardware, software i dodavatelský řetězec a nedávno se spoluzakladatel OnePlus Pete Lau vrátil do Oppo, kde zastává pozici produktového ředitele. Podle sdělen společnosti nyní dojde k plnému začlenění technologií, vývojových týmů i produktové filozofie OnePlus pod vlastní značku.

oneplus 15R (1) 4032x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Majitelé telefonů OnePlus se nemusí bát, o podporu nepřijdou. Zachována údajně zůstane záruční i pozáruční podpora, servisní síť i aktualizace systému a zabezpečení. Největší změna se dotkne softwaru. Oppo oznámilo, že v Evropě i Severní Americe začne na telefonech OnePlus postupně nahrazovat systém OxygenOS vlastním prostředím ColorOS.

Odchod značky OnePlus neznamená, že by Oppo evropský trh opouštělo. Naopak. Generální ředitel Oppo Europe Elvis Zhou uvedl, že Evropa zůstává pro společnost klíčovým regionem. Firma plánuje rozšířit své evropské týmy a více se zaměřit na uvádění vlajkových modelů.

Zdroj: engadget.com

WhatsApp konečně skryje vaše číslo! 🔒 Starlink má problém 🛰️ 50W bezdrátové nabíjení ⚡

💡ANKETA: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim