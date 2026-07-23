Garmin představil svůj první fitness náramek bez displeje. Cirqa vydrží až 10 dní

Zdroj: Garmin
Garmin vstupuje do segmentu fitness náramků bez displeje. Novinka Cirqa Smart Band cílí na uživatele, kteří chtějí sledovat své zdraví a sportovní aktivity, ale nechtějí nosit další zařízení s obrazovkou. Konkurencí budou především náramky Whoop nebo Fitbit Air od Googlu.
Garmin představil náramek bez displeje Cirqa
Garmin Cirqa sází na minimalistický design a na jedno nabití vydrží až 10 dní. Náramek lze nosit klasicky na zápěstí nebo na paži. Na rozdíl od některých konkurenčních produktů obsahuje jediné fyzické tlačítko, kterým lze přepínat mezi oblíbenými sportovními aktivitami.
Cirqa automaticky zaznamenává více než 80 různých aktivit, mezi nimi například chůzi, běh nebo jógu. Kromě sportovních výkonů měří také počet kroků, spálené kalorie, kvalitu spánku, tepovou frekvenci, okysličení krve, úroveň stresu a teplotu pokožky.
Veškerá data se synchronizují do aplikace Garmin Connect, která nabízí i další statistiky, například doporučenou dobu regenerace a podobně. Náramek neobsahuje vlastní GPS modul. Místo toho využívá funkci Connected GPS, kdy se připojí k telefonu s Androidem nebo k iPhonu a využívá jeho lokalizační data pro záznam trasy.
Jaká bude cena a dostupnost náramku? Garmin Cirqa Smart Band je už v prodeji za 200 dolarů (přibližně 4 300 Kč). K dispozici jsou dvě velikosti a několik barevných variant, mezi nimi Citron Gray, Mauve, French Gray, Dark Olive, Captain Blue, French Blue nebo Black. Finální cena náramku se v ČR samozřejmě může lišit.
Zdroj: engadget.com
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