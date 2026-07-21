Motorola Edge 70 Max přichází: Obří baterie a magnetické nabíjení v hlavní roli

Zdroj: Motorola
Před nějakou dobou jsme se dočkali novinky Motorola Edge 70 (recenze) a záhy došlo na představení několika dalších modelů. Nyní společnost doplňuje řadu o model Motorola Edge 70 Max.
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Pořádná výbava
V mnoha případech jsou přívlastky mobilů ne zcela přesné, ale tentokrát se výrobce celkem trefil. Motorola Edge 70 Max například zaujme baterií, která má kapacitu 7100 mAh. Nechybí rychlé nabíjení přes USB C a také bezdrátová technologie o výkonu 25 W s magnetických uchycením. Tím je tento mobil současně prvním od Motoroly, co nabízí takovou technologii.
Zdroj: Motorola
Ostatní specifikace řadí Motorola Edge 70 Max do top modelové řady, tedy téměř, jelikož fotografická výbava není tak dobrá jako zbytek specifikací. Na zadní straně jsou jen dva snímače s 50 a 8 MPx, přičemž sekundární je pro ultra širokoúhlé focení. To je celkem škoda a mobil tak spadá do vyšší střední třídy.
Systém je Android 16 a má přislíbené aktualizace na Android 17, 18 a 19, ale bezpečnostní záplaty bude dostávat po dobu pěti let. Motorola Edge 70 Max má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 12 100 Kč, což není špatná částka na takovou výbavu. Kdy se dostane na evropský trh, zatím nevíme.
Specifikace Motorola Edge 70 Max
- displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, 2K (Quad HD+) 1440 x 3168, 144 Hz, jas až 7000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16 (až 3 roky aktualizací OS a 5 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM + Nano SIM / eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, 2,00 µm Quad Pixel, All-pixel focus, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 13 mm, 119°, 1,12 µm, f/2.2, Auto focus, makro)
- Dedikovaný 2v1 světelný senzor
- přední: 32 Mpx (1,4 µm, f/2.2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, 2,00 µm Quad Pixel, All-pixel focus, f/1.8, OIS)
- IP69 + IP68 + IP66 + MIL-STD 810H
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo (Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, GPS (AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic, Beidou, QZSS), NFC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 164 x 77 x 8,29 mm, 221 gramů
- baterie a nabíjení: 7100 mAh (křemíko-uhlíková), 90W drátové rychlonabíjení TurboPower, 25W bezdrátové nabíjení TurboPower Q2.2, 5W reverzní drátové nabíjení
Zdroj: fonearena.com
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