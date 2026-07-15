Cesta k levnějšímu tarifu bez retenčního vyjednávání

Získání finančně efektivních mobilních služeb je v tuzemských podmínkách často spojeno s nutností kontaktovat zákaznické linky stávajících operátorů a vyjednávat o individuálních, veřejně nedostupných slevách. Tento proces, obvykle podmíněný hrozbou odchodu ke konkurenci nebo fixací na dlouhé měsíce, však vyžaduje čas a asertivitu. Trh přitom nabízí i plně transparentní řešení, kde jsou výhodné ceny pevnou součástí trvalé nabídky dostupné pro každého žadatele ihned, bez zákulisních dohod a bez nutnosti smluvních úvazků.
Princip absolutní flexibility a přechod bez poplatků
Základním stavebním kamenem efektivní správy mobilních služeb je eliminace dlouhodobých smluvních závazků. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. poskytuje veškeré své tarify s plnou flexibilitou, což znamená, že zákazník může parametry služeb kdykoliv změnit, přizpůsobit aktuální situaci nebo bez jakýchkoliv sankcí zcela ukončit.
Proces migrace od původního operátora je maximálně zjednodušen. Přenesení stávajícího telefonního čísla je zajištěno kompletně zdarma, což odbourává administrativní bariéry a riziko spojené se ztrátou dlouhodobě používaného kontaktu. Veškeré hlasové a datové tarify lze navíc objednat jako zcela samostatný produkt bez nutnosti kombinovat je s odběrem dalších služeb.
Fixní tarify rozdělené podle datového objemu
Stálé portfolio služeb je strukturováno do tří přehledných úrovní podle objemu mobilních dat, přičemž všechny varianty bez rozdílu automaticky zahrnují plně neomezené volání a neomezené SMS zprávy do všech sítí:
- Základní balíček s 5 GB dat – určený pro uživatele s nižší datovou spotřebou, kteří preferují spolehlivé hlasové služby a základní konektivitu, za cenu 395 Kč měsíčně.
- Střední balíček s 12 GB dat – vyvážená kombinace pro každodenní online agendu, sociální sítě a navigaci za cenu 475 Kč měsíčně.
- Plně neomezený balíček – maximální varianta s neomezeným objemem dat pro náročné uživatele bez nutnosti sledovat spotřebované megabajty za cenu 496 Kč měsíčně.
Jako doplňkový bonus je ke každé realizované objednávce k dispozici televizní služba NejPřipojení TV na půl roku (6 měsíců) za symbolickou cenu 1 Kč měsíčně.
Progresivní množstevní slevy pro skupiny a rodiny
Nejvýraznější finanční úspory dosahují rodinné rozpočty nebo firemní týmy při centralizaci více mobilních čísel pod jeden účet. Sytém množstevních slev pro plně neomezená data, volání i SMS je pevně dán a aplikuje se automaticky s rostoucím počtem aktivovaných SIM karet, čímž odpadá nutnost individuálního schvalování u obchodních zástupců:
- 2x SIM: 475 Kč měsíčně za jednu kartu
- 3x SIM: 447 Kč měsíčně za jednu kartu
- 4x SIM: 420 Kč měsíčně za jednu kartu
- 5x SIM: 419 Kč měsíčně za jednu kartu
- 6x SIM: 392 Kč měsíčně za jednu kartu
Tento model představuje přímou a transparentní alternativu k tradičnímu retenčnímu vyjednávání a zpřístupňuje velkoobchodní ceny běžným koncovým uživatelům.
Kompletní přehled stálé nabídky, kalkulačku skupinových slev a online objednávkový formulář naleznete na internetových stránkách NejPřipojení.cz.
Komentáře