Google údajně vyvíjí revoluční AI čip. Byl by určen přímo pro model Gemini

Zdroj: Midjourney
Google údajně pracuje na novém AI čipu s interním označením Frozen v2. Na rozdíl od dnešních univerzálních AI akcelerátorů má být navržen přímo pro model Gemini, což by mohlo výrazně zvýšit jeho efektivitu. Firma projekt oficiálně nepotvrdila a jeho nasazení se očekává nejdříve v roce 2028.
Google údajně pracuje na svém AI čipu
Současné AI čipy ukládají model do paměti a při výpočtech mezi ní a procesorem neustále přenášejí data. Frozen v2 má fungovat jinak. Architektura modelu Gemini bude přímo součástí čipu, zatímco aktualizovat půjde pouze samotné parametry modelu. Díky tomu by mohl být nový čip 6× až 10× efektivnější než současné AI procesory, které Google používá. Nepůjde přitom o náhradu TPU, ale o samostatnou produktovou řadu.
Google údajně hledá způsob, jak snížit náklady na provoz AI. Omezené kapacity datových center už přinutily Google odmítat některé zákazníky v rámci jeho cloudu. Specializovaný čip by mohl nabídnout nižší spotřebu i kratší odezvu, což je důležité například pro hlasové asistenty.
Podobnou myšlenku prosazuje také startup Taalas, jehož čip Hardcore ukládá architekturu i parametry modelu přímo do čipu. Firma tvrdí, že dokáže zpracovat až 17 000 tokenů za sekundu, zatímco špičkové GPU od Nvidie obslouží přibližně 150 tokenů za sekundu na uživatele.
Nevýhodou toho je menší flexibilita. Vývoj AI postupuje rychle a čip navržený pro dnešní architekturu Gemini může být za několik let zastaralý. Google zatím projekt Frozen v2 oficiálně nepotvrdil a pouze uvedl, že dlouhodobě experimentuje s různými způsoby zvyšování efektivity jeho AI infrastruktury.
Zdroj: thenextweb.com
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