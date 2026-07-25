Konec softwarových záplat pro Xiaomi a Redmi: Seznam modelů v režimu EOL

Zdroj: Dotekomanie.cz
Hodně se řeší softwarová podpora, respektive její délka. Zatím ale platí, že čím dražší zařízení máte, tím je delší. I v dnešní době se objevují levné mobily, které nikdy nedostanou novou verzi systému, případně dostanou jen jednu aktualizaci. Výrobci navíc uvádějí dvě informace. Mobil tedy může mít garantované dvě hlavní aktualizace a pak ještě softwarové bezpečnostní záplaty po dobu několika let. Nejde ale udržovat každé zařízení po nekonečně dlouhou dobu, jak ukazuje Xiaomi. To ukončilo podporu pro několik zařízení.
10 zařízení bez podpory
Do stavu EOL (End-of-Life – ukončení životního cyklu) se dostalo deset zařízení. Jde o tři mobily Xiaomi, dva Poco, dva Redmi a pak zde máme tablety Xiaomi. Zde je kompletní seznam:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- POCO X5
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
Tato zařízení již nedostanou aktualizaci HyperOS, Androidu a bezpečnostní záplaty. Top modely série Xiaomi 12 měly aktualizace skoro po dobu 4,5 roku, zbytek pak vychází na 3 až 3,5 roku. To není mnoho, ale situace se postupně zlepšuje s novými kousky.
Ačkoliv došlo k ukončení podpory, tak to ale neznamená, že se na těchto zařízeních neobjeví novinky. Vzhledem k tomu, že minimální verze u těchto novinek je Android 14, tak skrze Obchod Play bude posílat vylepšení pro jeho služby a aplikace. Pokud ale vyžadujete bezpečnost, nové funkce a stabilitu, asi byste se měli podívat po novějším mobilu či tabletu.
Zdroj: nokiapoweruser.com
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