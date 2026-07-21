Google představil nové modely Gemini – 3.6 Flash a 3.5 Flash-Lite již míří k uživatelům

Zdroj: Google
Závod o lepší modely umělé inteligence je v plném proudu. Jakmile jedna společnost představí novinku, hned lze očekávat, že se vzápětí ozve konkurence a představí své vylepšení. Tentokrát zde máme nové modely Gemini od Googlu.
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Gemini 3.6
Dalo by se říci, že se v Googlu soustředili zejména na optimalizaci a efektivitu. Ostatně neustále škálovat a zvyšovat hardwarové nároky není udržitelné, což dokázala konkurence a musela omezit využívání svých novinek. Google touto cestou může nabídnout více bez nutnosti ještě více škálovat hardware. Novinky se jmenují Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite a 3.5 Flash Cyber.
Jak jde vidět výše, tak nový model 3.6 Flash spotřebovává méně tokenů a dělá méně kroků. V některých benchmarcích je spotřeba i o 65 % nižší. Google i tak uvádí, že dle jeho metriky je průměr kolem 17 % méně tokenů na výstupu. Díky tomu je právě práce s tímto modelem levnější, což se netýká jen vývojářů, i běžní uživatelé z toho mohou čerpat.
Samozřejmě se zapracovalo na výkonu, stabilitě a dalších vlastnostech. Model 3.5 Flash-Lite je zaměřen na rychlé operace, přičemž dosahuje na 350 tokenů za sekundu. Současně je kvalitnější než původní 3.1 Flash-Lite. Zde se mimo jiné Google zaměřil i na agentní úlohy a je tak vhodnější pro tyto typy operací. Poslední model 3.5 Flash Cyber se zaměřuje hlavně na kyberbezpečnost.
Google také nastínil, že se konečně dočkáme nové verze nejvyššího modelu, tedy konkrétně Gemini 3.5 Pro. Společnost si ale bude muset udělat trochu pořádek ve značení, jelikož již nyní někteří mohou ztrácet přehled, zejména běžní uživatelé. Modely Gemini 3.6 Flash a 3.5 Flash-Lite již nyní míří k uživatelům.
Zdroj: Tisková zpráva
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