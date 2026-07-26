EU udělila Googlu pokutu 890 milionů eur. Důvodem je zvýhodňování vlastních služeb

Zdroj: Grok
Evropská komise udělila Googlu pokutu 890 milionů eur (přibližně 22 miliard Kč) za porušení pravidel souvisejících se zákonem Digital Markets Act. Podle evropské komise firma ve vyhledávání zvýhodňovala své vlastní služby a omezovala konkurenci. Rozhodnutí musí splnit do 60 dnů, jinak jí hrozí další sankce.
Google čelí vysoké pokutě ze strany EU
Komise tvrdí, že Google upřednostňoval ve výsledcích vyhledávání své služby, například v rámci služby Google Shopping nebo cestovní nabídky, před konkurenčními platformami. Zároveň podle ní bránil vývojářům v obchodě Google Play informovat uživatele o alternativních platebních metodách mimo ekosystém Googlu. Oba postupy jsou podle evropské komise v rozporu se zákonem DMA, který má omezit zneužívání dominantního postavení největších technologických firem.
Právní ředitel Googlu Kent Walker uvedl, že regulace podle něj povede ke zhoršení služeb pro evropský region. Pokuta přitom představuje méně než jedno procento čtvrtletního zisku společnosti Alphabet.
Nejde navíc o první vysokou sankci. Google letos definitivně prohrál v odvolacím procesu proti pokutě 4,1 miliardy eur týkající se Androidu a už dříve zaplatil 2,4 miliardy eur kvůli zvýhodňování služby Google Shopping. Podobným obviněním čelí firma také ve Spojených státech, kde ji soud označil za monopol zneužívající své postavení na trhu.
Zdroj: engadget.com
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