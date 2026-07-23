Zapomněli jste heslo? Google umožní ověření identity videem

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pro Google jsou nejcennější data a také soukromí svých uživatelů, bez kterého by v podstatě ani nemohl existovat. Pakliže používáte jeho služby v plné míře, má celkem dost dat k tomu, aby vytvořil celkem zajímavé funkce. Nyní představuje zcela novou možnost přihlášení ke Google účtu.
Selfie video
Google už nejednou dokázal, jak silné nástroje má. Například pro ověření identity uživatele mu postačí i jedna přední kamera. Právě na Pixelech toho jde využít, přičemž se jedná o velmi bezpečnou metodu, která se dá využívat na úrovni biometrického ověření. Nyní posouvá možnosti a představuje přihlášení k účtu pomocí selfie videa.
Google prezentuje novinku i jako možnost přihlášení, pokud si nemůžete vybavit své uživatelské heslo. Pomocí videa sama sebe a splnění pokynů se jde přihlásit k účtu. Současně se nejedná o nic, co by mělo nahradit aktuální způsoby, spíše jde o náhradní možnost v případě potřeby.
K tomu, aby bylo možné používat novou metodu, musíte si přidat selfie video k účtu. To samozřejmě jde kdykoliv smazat. Bohužel je novinka zatím omezena na některé trhy, některá zařízení a také není dostupná u všech účtů. Bohužel nevíme přesné podmínky ani limitace. Dá se ale očekávat, že v EU si na tento způsob počkáme nějakou chvíli.
Zdroj: theverge.com
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