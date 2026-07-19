Únik dat z Lidlu, kvantová síť v ČR a novinky od Googlu: To nej z týdne #29

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
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Únik dat z e-shopu Lidl: Hackeři získali přístup k osobním údajům zákazníků
Obchodní řetězec Lidl informoval zákazníky prostřednictvím e-mailu o bezpečnostním incidentu, ke kterému došlo u jednoho z jeho poskytovatelů IT služeb. Hackeři získali přístup k části osobních údajů uživatelů eshopu Lidl. Počet postižených osob společnost zatím neupřesnila. [pokračování článku]
Případ se posouvá: DevFest.cz 2026 odhaluje první řečníky a mění cenu vstupenek
Vyšetřování letošního ročníku DevFest.cz pokračuje a přináší hned několik nových stop. Organizátoři oznamují jména prvních řečníků, uzavírají prodej nejlevnějších vstupenek Early Bird a na webu konference odhalují tváře celého organizačního týmu. [pokračování článku]
EU chce zakázat sociální sítě dětem do 13 let
Evropská komise připravuje návrh zákona, který hodlá dětem do 13 let zakázat používání sociálních sítí. Návrh pak počítá s postupným povolováním platforem od třináctého roku. Celý proces má být reakcí na zhoršující se duševní zdraví u mladých. [pokračování článku]
Prodeje smartphonů klesají. Apple i Samsung ale dál posilují
Globální trh se smartphony ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně klesl o 4 %. Podle analytické společnosti Omdia za propadem stojí především výrazné zdražení pamětí, které narušilo dodavatelské řetězce a zvýšilo výrobní náklady. Zatímco levnější značky čelí silnému tlaku, Apple a Samsung dokázaly svůj podíl na trhu zvýšit. [pokračování článku]
Česko má vlastní kvantovou síť. Pomůže ochránit data před budoucími kvantovými útoky
Na Mezinárodní den kvantové fyziky byl zahájen pilotní provoz české národní kvantové komunikační sítě CZQCI (Czech Quantum Communication Infrastructure). Síť využívá optickou infrastrukturu od ČD – Telematika. Cílem je zabezpečení přenosu dat proti odposlechu. Síť však není určena pro veřejnost. [pokračování článku]
Bude vaše obec pokrytá signálem? Těchto dvacet lokalit má nové vysílače
Cílem projektu je podpořit výstavbu mobilní infrastruktury v menších obcích a lokalitách, kde byla dosud výstavba mobilních sítí technicky nebo ekonomicky velmi náročná. Díky novým základnovým stanicím získají obyvatelé stabilnější a kvalitnější mobilní připojení pro práci, vzdělávání, komunikaci i běžné využívání digitálních služeb. [pokračování článku]
Google svolává srpnovou akci: Odhalení série Pixel 11 již 12. srpna
Google pokračuje v lákání na představení nových smartphonů Pixel a tentokrát jsme se dočkali i krátkého videa, které ukazuje novou funkci Pixel Glow, tedy takové pokročilejší notifikační diody. [pokračování článku]
Google zpřehledňuje AI reklamy, zatím však jen na vlastních platformách
Firmy se snaží lákat zákazníky na AI funkce a možná jste si všimli, že kdejaká společnost připlácne zkratku AI na jakoukoliv novou funkci. Umělá inteligence se ale používá ve velké míře ve firmách i pro tvorbu obsahu, tedy i reklam. Ostatně i sám Google nabízí inzerentům své Gemini nejen pro tvorbu. Je zde ale snaha o transparentnost. [pokračování článku]
Podcast: Konec lajků na YouTube?! A Starlink má konečně mega konkurenci!
YouTube sahá na své svaté grály a u Shorts potají odstraňuje ikonické tlačítko „Nelíbí se mi“. Co to znamená pro budoucnost tvůrců? A to není všechno. Elon Musk má vrásky na čele, protože na oběžnou dráhu vyletěl vesmírný otesánek s anténou o velikosti rodinného domu, který chce Starlinku sebrat korunu. V novém dílu probereme i převratné novinky ve WhatsAppu a to, jestli se konečně dočkáme rychlého bezdrátového nabíjení, které nám neuvaří telefon. [pokračování článku]
Rollme představilo AirCam. Sluchátka s AI v sobě ukrývají 8Mpx kameru
Čínská značka Rollme není ve světě elektroniky zas až tolik známá. Nedávno ale uvedla nositelné zařízení AirCam, které kombinuje otevřená bezdrátová sluchátka s integrovanou kamerou a funkcemi umělé inteligence. Na rozdíl od většiny konkurence nesází na chytré brýle, ale na konstrukci připomínající sportovní náhlavní sluchátka. [pokračování článku]
Huawei celosvětově uvádí dvojici Pura 90s Pro a Pro Max
Firma Huawei mimo domovský trh vypouští dva modely z aktuální série Pura 90, které byly v Číně představeny v dubnu letošního roku. Dvojice Pura 90 Pro a Pura 90 Pro Max míří do zbytku světa pod názvy Pura 90s Pro a Pura 90s Pro Max. Podle očekávání telefony sdílí spoustu specifikací, ale samozřejmě lze narazit i na několik citelných kompromisů. [pokračování článku]
Samsung by mohl zdražit opravy telefonů. Mohou za to vyšší ceny náhradních dílů
Samsung podle dostupných informací podruhé v letošním roce zvýšuje ceny náhradních dílů pro svou autorizovanou servisní síť. Důvodem je pokračující růst cen komponent. Zákazníci zatím změnu nepocítí, vyšší náklady se ale mohou časem promítnout do cen oprav. [pokračování článku]
OpenAI údajně chystá vlastní chytrý reproduktor. ChatGPT bude rozumět i okolnímu prostředí
OpenAI podle údajně připravuje své první AI zařízení. Má jít o chytrý reproduktor bez displeje, který bude určen především pro hlasovou komunikaci s ChatGPT. Novinka by měla dorazit příští rok a stát se součástí širšího portfolia AI zařízení vyvíjených ve spolupráci s bývalým designérem Applu Jonym Ivem. [pokračování článku]
OpenAI uvádí své první fyzické zařízení. Codex Micro usnadní práci programátorům
OpenAI představila svůj první hardwarový produkt. Nejde ale o očekávané AI zařízení vyvíjené s bývalým designérem Applu Jonym Ivem, nýbrž o kompaktní ovládací panel Codex Micro, který vznikl ve spolupráci s výrobcem mechanických klávesnic Work Louder. [pokračování článku]
Hasselblad po letech od uvedení pro iOS přináší aplikaci Phocus Mobile také na Android
Společnost Hasselblad po letech čekání vydala aplikaci Phocus Mobile také pro zařízení s Androidem. Bezplatná novinka umožňuje fotografům přenášet, prohlížet a upravovat snímky přímo v telefonu. Podporuje fotoaparáty X2D II 100C, X2D 100C, 907X a CFV 100C. Verze pro Android přichází přibližně šest let po uvedení aplikace na iOS. Přesto zatím nenabízí všechny funkce, které mají uživatelé Applu k dispozici. [pokračování článku]
Signal konečně umožní používat jeden účet na více telefonech, prozatím v rámci betaverze
Signal, alternativní služba k populární aplikaci WhatsApp, připravuje jednu z nejžádanějších novinek posledních let. Uživatelé budou moci propojit více mobilních zařízení pod jedním účtem, aniž by potřebovali další telefonní číslo. Funkce se zatím objevila v betaverzi Signal 8.20 pro Android. [pokračování článku]
Předchozí týden: Google mění pravidla úložiště, Nothing představil Phone (4b) a SpaceX míří mezi operátory: To nej z týdne #28
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