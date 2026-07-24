Meta zavádí Facebook Verified: Ověření identity zdarma pomocí videa

Zdroj: Meta
Pamatujete si na dobu, kdy malá „fajfka“ v kroužku u profilů na sociálních sítích znamenala skutečné ověření osoby, tedy že profil je spravován skutečnou a danou osobou? Dnes sice vidíme takové odznáčky u profilů, ale většinou to znamená, že si někdo platí vyšší verzi na dané sociální síti. Facebook a další platformy firmy Meta jsou toho příkladem, ale nyní dochází k menší nápravě.
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Facebook Verified
Meta se rozhodla spustit Facebook Verified, ale nepleťte si to s Meta Verified, což je placená služba bez ověření identity. Facebook Verified má jednu podstatnou výhodu. Je zcela zdarma a vyžaduje jen video selfie podle pokynů aplikace. Po splnění a ověření se u profilu ukáže také „fajfka“, ale v černém provedení, což bude znamenat, že osoba je ověřená.
Samotné video selfie se porovnává s fotkou na profilu, případně ještě dalšími. Meta uvádí, že je nutné mít v pořádku profil a splňovat zásady platformy. Novinka půjde mezi uživatele od pondělí na vybraných trzích, přičemž globální spuštění bude později.
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Je zde ale stinná stránka tohoto principu založeného jen na video selfie. Ověřený profil to zcela není, jen že daná fotka na profilu je skutečná osoba, nikoliv že jméno je skutečné. I tak tato novinka může vylepšit důvěryhodnost. Bylo by ještě lepší, kdyby Meta zavedla ještě nějaké možnosti třeba pro komentáře, například že mohou reagovat jen ověření uživatelé, ale snad se dočkáme.
Zdroj: engadget.com
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