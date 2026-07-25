Android 17 usnadní přechod z iPhonu: Přenese hesla i eSIM

Zdroj: Google
Dlouhou dobu se uživatelé trápili s přechodem na novější zařízení. Obnášelo to zpravidla nějakou speciální aplikaci na přenos dat, ale to dnes již není potřeba. Pakliže jdete z iPhonu na novější model, vše je bezbolestné, to samé platí i o Androidu. Problém ale nastává, pakliže se přechází z jedné platformy na druhou. Google v rámci uvedení novinek od Samsungu představil nový nástroj v Androidu 17.
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Jednodušeji z iPhonu na Android
Přenos všech dat z iPhonu na Android není stále dokonalý, ale postupně se pracuje na vylepšování. Navíc existují i speciální aplikace, které vše zjednodušují. Google ale pracuje na zakomponování takového nástroje přímo do Androidu. Ostatně obdobnou cestu volí i Apple. V Androidu 17 došlo na vylepšení.
Ke stávajícím možnostem přenosu dat bezdrátovou formou bez nutnosti instalace dodatečné aplikace se přidává i přenos Google účtu, hesel, Wi-Fi přístupových údajů a dokonce i eSIM. To je poměrně významné vylepšení, když vezmeme v potaz, že do této chvíle byla podpora pro fotky, videa, kontakty a kalendáře.
Díky tomuto vylepšení bude přechod mezi platformami jednodušší. Ačkoliv bylo vylepšení uvedeno společně s novými modely Galaxy, tak bude k dispozici pro všechny, hlavně díky přímé integraci do systému Android 17.
Zdroj: neowin.net
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