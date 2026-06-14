Tlačítková revoluce, Siri AI, čeština v Gemini 3.5 Live Translate, Vodafone rozdává data: To nej z týdne #24

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
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Počítače v parlamentu EU už nebudou používat pro vyhledávání Google, nahradí ho Qwant
Evropský parlament podle dostupných informací přestává využívat Google jako výchozí vyhledávač na svých interních počítačích. Podle zjištění se novým výchozím nástrojem pro vyhledávání na internetu v prohlížečích Firefox a Edge stává francouzský vyhledávač Qwant, který klade důraz na ochranu soukromí. Změna se dotkla zaměstnanců a europoslanců už 4. června. [pokračování článku]
Ekosystém App Store vygeneroval za rok 2025 neuvěřitelných 1,4 bilionu dolarů, na více než 90 % se nevztahovala provize Applu
Apple si před nadcházející vývojářskou konferencí WWDC tak trochu připravil alibi a půdu pro obhajobu svého byznysu a zveřejnil novou studii společnosti Analysis Group, která mapuje finanční toky v rámci jeho aplikací. Výsledek je ohromující. Ekosystém App Store dokázal za rok 2025 vygenerovat obrat ve výši 1,4 bilionu dolarů. Apple se tímto způsobem snaží ukázat, jak klíčovou roli hraje v digitální ekonomice a jak moc z jeho platformy těží samotní tvůrci softwaru. [pokračování článku]
Vodafone zpestřuje léto: Od neomezených dat po balíčky zdarma
Vodafone již představil první část letní akce, která se zaměřovala na studenty a mladé. Nyní zde máme druhou část, která je již určena pro většinu klientů. [pokračování článku]
Tlačítková revoluce v e-shopech: Zrušit online nákup bude stejně snadné jako ho dokončit
Dnes můžete nakupovat přes internet nebo aplikace v podstatě cokoliv, ale někdy je již problém odstoupit od takové smlouvy. Mnohdy musíte hledat v podmínkách daného prodejce. Některé to řeší dosti specifickým způsobem, že například musíte napsat fyzický dopis a pak ho nechat poslat na konkrétní adresu, a to i v digitální době. Případně jsou samotné postupy ještě náročnější. Proto vznikla evropská směrnice EU 2023/2673, která začne platit 19. června. [pokračování článku]
Siri AI nebude v EU kvůli Aktu o digitálních trzích (DMA), tvrdí Apple
Apple představil novou generaci Siri, která dostala i nový název – Siri AI. Jak je ale zvykem u Applu, hned nedojde ke spuštění. Už na samotné keynote vývojářské konference WWDC 2026 uvedl, že Siri AI se dostane k prvním uživatelům v druhé polovině tohoto roku. Navíc bude k dispozici jen v angličtině a navíc zde bude pořadník, který se dotkne i samotné dedikované aplikace Siri AI. Apple se ale také vyjádřil k nedostupnosti Siri AI v EU. [pokračování článku]
Čeština v Gemini 3.5 Live Translate: Google rozšiřuje živý překlad na desítky jazyků
Apple sice představil mnoho AI novinek, ale podpora jazyků zcela chybí, aspoň v tuto chvíli. Dnes jsme se dočkali jednoho podstatného vylepšení od Googlu. Konkrétně se jedná o Gemini 3.5 Live Translate a hlavní novinkou pro nás je podpora češtiny. [pokračování článku]
Cestujete mimo EU? O2 jako první evropský operátor nabízí datovou pojistkou
Pokud jde o cestování po EU, tak můžeme využívat své běžné mobilní tarify se slušnou porcí dat. V podstatě během dovolené u moře nemusíme nic řešit. Komplikovanější je ale cestování mimo EU. Buď si můžete pořídit lokální SIM kartu, případně využít alternativní datovou eSIM nebo si zakoupit speciální balíček u svého operátora. O2 jako první evropský mobilní operátor přichází s novinkou Data Pas. [pokračování článku]
OnePlus Turbo 6X a 6X Pro: Dva nové modely s velkými bateriemi
Po nějaké době zde máme novinky od značky OnePlus, která má stále nejasnou budoucnost na evropském trhu. Zatím ale nepadlo oficiální vyjádření. Nové mobily se jmenují OnePlus Turbo 6X a OnePlus Turbo 6X Pro. I přes honosná označení se jedná spíše o kousky ze střední třídy. [pokračování článku]
Honor nabídne virtuální oprávnění. Google by se mohl inspirovat
Různé aplikace vyžadují různá oprávnění. V této oblasti již došlo k mnoha změnám, přičemž takovou pomyslnou novinkou jsou dočasná oprávnění. I tak je zde stále hra o to, jestli budete něco sdílet, nebo ne. Pokud ale požaduje konkrétní oprávnění a bez něj nehodlá pokračovat, ani vás nepustí, tak máte prostě smůlu a musíte minimálně dočasně udělit oprávnění. Honor na to jde trochu jinak. [pokračování článku]
Podcast: Našli jsme jméno pro Seznam pejska
V dnešním díle podcastu Pod Zlatou Lampou jsme s Přemkem a Michalem probrali, jak se díky nové funkci v telefonech snadno zbavit otravných neznámých čísel. Podíváme se na zoubek novému, superlevnému procesoru Snapdragon C od Qualcommu a zhodnotíme, jestli má nový Windows notebook s pouhými 4 GB RAM v dnešní době vůbec smysl. Nechybí ani tipy na chytré robotické sekačky (od těch dostupnějších až po ty, co stojí jako ojeté auto) a na závěr jsme podrobili zkoušce novou umělou inteligenci od Seznamu. Proč se jejich AI model Sellma nejmenuje po legendárním psu? A jak se vůbec jejich pejsek jmenuje? Poslechněte si náš verdikt! [pokračování článku]
Česká aplikace iSněmovna se vrací, nabízí se živý přenos i archiv
V dnešní době najdete aplikaci skoro na vše a věděli jste, že existuje i aplikace pro sledování nejen živého přenosu z Poslanecké sněmovny ČR? Nějakou dobu měla technickou pauzu, ale nyní se vrací v plné funkcionalitě. [pokračování článku]
Konec přehledu: S věkem dětí rodiče ztrácí kontrolu nad jejich mobily
Mobilní telefony jsou již nedílnou součástí a samozřejmě je mají i děti. Mnoho rodičů je pořizuje kvůli zvýšení bezpečí a pro možnost rychlé komunikace, ale postupně je děti a následně mladiství používají pro další účely. Rodiče ale ztrácí přehled. [pokračování článku]
Vyzkoušeli jsme nové příslušenství O2 Spark – kabel s LED displejem nebo magnetická powerbanka
Společnost O2 a i další operátoři se poslední roky čím dál častěji pouští do vod příslušenství k mobilním telefonům. Operátor, jehož hlavní barva je modrá, nyní uvádí v rámci série O2 Spark celkem deset nových kousků. Nám do redakce zavítaly tři z nich a to magnetická bezdrátová nabíječka, kompaktní powerbanka a napájecí kabel s displejem. Jaké jsou novinky v praxi a kolik stojí? Pojďme si je přiblížit. [pokračování článku]
Anthropic zpřístupnil Claude Fable 5 třídy Mythos. Jde o nejvýkonnější veřejně dostupný model
Anthropic představil nový model Claude Fable 5, který označuje jako svůj první veřejně dostupný model třídy Mythos. Právě řada Mythos se dosud objevovala pouze v omezeném režimu pro vybrané partnery a bezpečnostní organizace. [pokračování článku]
ChatGPT tak jak ho známe nyní brzy skončí, postupně by se z něj měla stát aplikace s agentními schopnostmi
ChatGPT dnes patří mezi nejpoužívanější AI nástroje. Miliardy dotazů, stovky milionů aktivních uživatelů a stále širší nabídka funkcí z něj dávno udělaly něco víc než jen konverzačního asistenta. Podle nových informací ale Open AI chytsá zásadní změnu. [pokračování článku]
WhatsApp tvrdí, že NSO Group porušila soudní zákaz a měla znovu cílit na uživatele platformy
WhatsApp obvinil společnost NSO Group z porušení trvalého soudního zákazu, který jí po loňském rozsudku zakazuje cílit útoky na uživatele platformy. Firma nyní žádá soud, aby proti izraelskému výrobci spywaru podnikl další kroky. [pokračování článku]
Americká vláda nařídila vypnout Claude Fable 5. Anthropic nesouhlasí, ale model stahuje
Jen několik dní po uvedení modelu Claude Fable 5 přichází překvapivý zvrat. Společnost Anthropic oznámila, že na základě příkazu americké vlády okamžitě pozastavuje přístup k modelům Claude Fable 5 a Claude Mythos 5 pro všechny uživatele po celém světě. [pokračování článku]
Meta musí umožnit integraci AI chatbotů třetích stran v aplikaci WhatsApp, zní rozhodnutí EU
Evropská komise nařídila společnosti Meta, aby obnovila přístup konkurenčních AI chatbotů na platformu WhatsApp. Rozhodnutí přichází po zahájení antimonopolního vyšetřování, které zkoumá, zda firma nezneužila své dominantní postavení na trhu. [pokračování článku]
Předchozí týden: Aplikace Maják, Huawei Nova 16 a O2 Spark: To nej z týdne #23
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