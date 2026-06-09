Tlačítková revoluce v e-shopech: Zrušit online nákup bude stejně snadné jako ho dokončit

Dnes můžete nakupovat přes internet nebo aplikace v podstatě cokoliv, ale někdy je již problém odstoupit od takové smlouvy. Mnohdy musíte hledat v podmínkách daného prodejce. Některé to řeší dosti specifickým způsobem, že například musíte napsat fyzický dopis a pak ho nechat poslat na konkrétní adresu, a to i v digitální době. Případně jsou samotné postupy ještě náročnější. Proto vznikla evropská směrnice EU 2023/2673, která začne platit 19. června.
Tlačítkový zákon
Nová směrnice byla schválena v roce 2023 a nyní 19. června začne platit. V podstatě stanovuje, že zákazník či klient musí mít možnost skrze specifické tlačítko v daném softwarovém prostředí odstoupit od smlouvy. Musí být umístěno viditelně a s jasnou textací jako například „Odstoupit od smlouvy“ nebo „Zde odstoupit od smlouvy“. I grafika takového prvku musí být jednoznačná, nesmí se provozovatelé snažit o zneviditelnění nebo dávat takové barvy, které jsou přehlédnutelné.
Tlačítko jako takové musí být dostupné během celé doby běhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, ve většině případů se jedná o 14 dnů. Provozovatelé nesmí implementovat mechanismy, které ztíží takové odstoupení, a to ani na úrovni citového vydírání. Celý proces musí být dvoufázový, takže po jednom kliknutí musí následovat další, aby se zamezilo mylnému stisknutí. Jakmile klient či zákazník odstoupí od smlouvy, tak musí hned vzápětí obdržet potvrzovací e-mail.
Tato novinka se týká:
- Provozovatelů e-shopů
- prodávajících fyzické zboží spotřebitelům (B2C)
- Poskytovatelů digitálního obsahu
- software, e-knihy, hudba, filmy, streamovací platformy
- Poskytovatelů online služeb a předplatného
- SaaS, cloudové služby, online kurzy, členské sekce
- Poskytovatelů finančních služeb sjednávaných na dálku
- úvěry včetně BNPL plateb, online pojištění, investiční produkty
Český specifický trh
Ačkoliv samotná směrnice vznikla v roce 2023, tak do české legislativy ještě nebyla začleněna. Návrh již procházel Poslaneckou sněmovnou, ale ještě nebyl plně schválen. To ale nemění nic na tom, že začne platit 19. června. Může dojít k nějaké specifické změně, ale na to si musíme počkat. Dozor nad dodržováním této povinnosti bude mít Česká obchodní inspekce (ČOI).
Dá se tedy i tak čekat, že mnoho aplikací a webových stránek projde změnou, kde nově budete mít tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Cílem je, aby samotné odstoupení bylo stejně jednoduché jako uzavření smlouvy.
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