Vodafone zpestřuje léto: Od neomezených dat po balíčky zdarma

• 8. 6. 2026#Mobilní operátoři
Vodafone zpestřuje léto: Od neomezených dat po balíčky zdarma

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vodafone již představil první část letní akce, která se zaměřovala na studenty a mladé. Nyní zde máme druhou část, která je již určena pro většinu klientů.

„Upřímně si vážíme dlouhodobé důvěry našich zákaznic a zákazníků a aktivně reagujeme na jejich potřeby. Naším cílem je přinášet lidem hodnotu, která přesahuje rámec běžných tarifů. Přesně proto spouštíme kampaň Léto s Vodafone Happy, která si nezakládá na složitých podmínkách, ale na okamžité dostupnosti a výhodách pro bezstarostné léto. V sekci Nabídky v aplikaci Můj Vodafone čeká během léta dárek na každého,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve Vodafonu Czech Republic.

„Léto s Vodafone Happy“

Mobilní operátor celou akci koncipoval velmi jednoduše a bude platit tři měsíce, tedy v červnu, červenci a v srpnu. Je poměrně jednoduše členěná na své si přijdou i majitelé neomezených tarifů.

  • Předplacené karty:
    • Vodafone karta:
      • Neomezená data na den (1× za měsíc) nebo 20 minut volání do všech sítí (1× za měsíc)
    • Oskarta
      • Neomezená data na den (1× za měsíc) nebo 30 minut volání do všech sítí (1× za měsíc)
  • Tarify s datovým limitem:
    • Neomezená data na celý týden (1× za měsíc)
  • Neomezené tarify:
    • Odemčení maximální neomezené rychlosti na celý měsíc (1× za měsíc).
  • Prémiové tarify (Premium 5G / Black):
    • Mimořádná hardwarová dotace na nákup nového zařízení (1× za kampaň).
  • Digitální televize (Vodafone TV / TV+):
    • Filmový či tematický balíček Cinema, Sport nebo Family na první měsíc zcela zdarma (1× za kampaň).

Jak je vidět, tak nabídka je velmi jednoduchá. Pro využití stačí mít jen aplikaci Můj Vodafone+ a v sekci Vodafone Happy najdete nabídku právě pro vás. Samotná kampaň se ostatně jmenuje „Léto s Vodafone Happy“.

Vodafone Happy Summer page 0001

Zdroj: Vodafone

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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