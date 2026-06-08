Vodafone zpestřuje léto: Od neomezených dat po balíčky zdarma

Zdroj: Dotekomanie.cz
Vodafone již představil první část letní akce, která se zaměřovala na studenty a mladé. Nyní zde máme druhou část, která je již určena pro většinu klientů.
„Upřímně si vážíme dlouhodobé důvěry našich zákaznic a zákazníků a aktivně reagujeme na jejich potřeby. Naším cílem je přinášet lidem hodnotu, která přesahuje rámec běžných tarifů. Přesně proto spouštíme kampaň Léto s Vodafone Happy, která si nezakládá na složitých podmínkách, ale na okamžité dostupnosti a výhodách pro bezstarostné léto. V sekci Nabídky v aplikaci Můj Vodafone čeká během léta dárek na každého,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve Vodafonu Czech Republic.
„Léto s Vodafone Happy“
Mobilní operátor celou akci koncipoval velmi jednoduše a bude platit tři měsíce, tedy v červnu, červenci a v srpnu. Je poměrně jednoduše členěná na své si přijdou i majitelé neomezených tarifů.
- Předplacené karty:
- Vodafone karta:
- Neomezená data na den (1× za měsíc) nebo 20 minut volání do všech sítí (1× za měsíc)
- Oskarta
- Neomezená data na den (1× za měsíc) nebo 30 minut volání do všech sítí (1× za měsíc)
- Vodafone karta:
- Tarify s datovým limitem:
- Neomezená data na celý týden (1× za měsíc)
- Neomezené tarify:
- Odemčení maximální neomezené rychlosti na celý měsíc (1× za měsíc).
- Prémiové tarify (Premium 5G / Black):
- Mimořádná hardwarová dotace na nákup nového zařízení (1× za kampaň).
- Digitální televize (Vodafone TV / TV+):
- Filmový či tematický balíček Cinema, Sport nebo Family na první měsíc zcela zdarma (1× za kampaň).
Jak je vidět, tak nabídka je velmi jednoduchá. Pro využití stačí mít jen aplikaci Můj Vodafone+ a v sekci Vodafone Happy najdete nabídku právě pro vás. Samotná kampaň se ostatně jmenuje „Léto s Vodafone Happy“.
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