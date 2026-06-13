WhatsApp tvrdí, že NSO Group porušila soudní zákaz a měla znovu cílit na uživatele platformy

Zdroj: Dotekomanie
WhatsApp obvinil společnost NSO Group z porušení trvalého soudního zákazu, který jí po loňském rozsudku zakazuje cílit útoky na uživatele platformy. Firma nyní žádá soud, aby proti izraelskému výrobci spywaru podnikl další kroky.
Uživatelé aplikace WhatsApp se staly terčem kampaní ze strany NSO Group
Podle WhatsAppu bezpečnostní specialisté v posledních měsících odhalili a zablokovali nové aktivity spojené s NSO Group. Útočníci měli využívat odkazy vedoucí na externí webové stránky, kde se pokoušeli kompromitovat zařízení vybraných obětí. Společnost zároveň identifikovala testovací účty a skupiny vytvořené pro přípravu těchto operací a následně je odstranila.
NSO Group je známá především vývojem spywaru Pegasus, který v minulosti využívaly státní instituce k monitorování novinářů, aktivistů, politiků nebo diplomatů. Právě kvůli podobným aktivitám zařadila americká vláda firmu na seznam subjektů představujících riziko pro národní bezpečnost. NSO Group se brání a tvrdí, že Pegasus prodává pouze státním institucím (policii, tajným službám a vládám) pro boj proti terorismu, organizovanému zločinu, nebo obchodování drogami a s lidmi.
WhatsApp také zveřejnil technické indikátory spojené s odhalenými útoky. Ty mohou využít bezpečnostní experti i běžní uživatelé k ověření, zda nebyli terčem podobné kampaně prostřednictvím platformy WhatsApp, e-mailu nebo SMS zpráv.
Šéf WhatsApp Will Cathcart současně oznámil finanční podporu organizaci Spyware Accountability Initiative, která se zaměřuje na výzkum a odhalování komerčního spywaru. Podle společnosti totiž žádná firma nedokáže proti podobným hrozbám bojovat sama.
WhatsApp na závěr uvádí, že zprávy i hovory chrání koncové šifrování. Uživatelům přesto doporučuje pravidelně aktualizovat aplikaci a operační systém, hlásit podezřelé aktivity a v případě zvýšeného rizika aktivovat pokročilé bezpečnostní funkce v rámci svého účtu.
Zdroj: wabetainfo.com
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