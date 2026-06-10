OnePlus Turbo 6X a 6X Pro: Dva nové modely s velkými bateriemi

• 10. 6. 2026#Android #Smartphony
OnePlus Turbo 6X a 6X Pro: Dva nové modely s velkými bateriemi

Zdroj: OnePlus

Po nějaké době zde máme novinky od značky OnePlus, která má stále nejasnou budoucnost na evropském trhu. Zatím ale nepadlo oficiální vyjádření. Nové mobily se jmenují OnePlus Turbo 6X a OnePlus Turbo 6X Pro. I přes honosná označení se jedná spíše o kousky ze střední třídy.

OnePlus Turbo 6X a OnePlus Turbo 6X Pro

Ačkoliv mají podobné názvy, tak po designové stránce se zcela liší, tedy při pohledu na záda. Základní model OnePlus Turbo 6X může nalákat na 7000mAh baterii a trochu lepší odolnost vůči vodě a prachu. Ne každého ale potěší například LCD displej. Zadní fotomodul trochu klame, jelikož obsahuje sestavu 50+2 MPx. O výkon se zde stará Dimensity 7360 ve variantě Super.

OnePlus Turbo 6X Green 1080x1080 OnePlus Turbo 6X White 1080x1080

OnePlus Turbo 6X; Zdroj: OnePlus

OnePlus Turbo 6X Pro na tom je o něco lépe. V první řadě se nabízí AMOLED a větší kapacita baterie, tedy 8000 mAh s podporou rychlejšího nabíjení. Fotografická výbava se trochu zlepšila. Místo zbytečného 2MPx snímače navíc je zde 8MPx pro ultraširokoúhlé snímání. I odolnost byla vylepšena a je zde celá plejáda certifikací. Designově se navíc blíží více k současným řadám této značky.

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OnePlus Turbo 6X Pro; Zdroj: OnePlus

Základní model OnePlus Turbo 6X začíná na ceně cca 4 600 Kč, verze OnePlus Turbo 6X Pro pak na cca 5 200 Kč. Ceny jsou bez daně a poplatků. Je ale otázkou kdy a jestli se k nám dostanou, případně pod jakým značením, jelikož je možné, že se objeví pod značením Realme či Oppo.

Specifikace OnePlus Turbo 6X

  • displej: 6,72 palců, rozlišení FHD+ (1080 x 2400 pixelů, jemnost 391 PPI), 60/90/120 Hz (maximální podpora až 144 Hz), jas až 1000 nitů, LCD
  • procesor: MediaTek Dimensity 7360 SUPER, 4 nm proces, 8 jader (4 velká jádra + 4 malá jádra) s maximální frekvencí 2,5 GHz, GPU Arm® Mali-G615 @ 1047 MHz
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: ColorOS 16.0, Android
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx širokoúhlý (hlavní, f/1,8)
      • 2 Mpx černobílý senzor (f/2,4, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 22 mm, 3P objektiv)
    • přední: 8 Mpx (f/2,0)
  • IP64
  • stereo
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry a hmotnost: 165,85 x 76,00 x 8,55 mm, cca 208 gramů
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh, 45W rychlé nabíjení SuperVOOC

Specifikace OnePlus Turbo 6X Pro

  • displej: 6,78 palců, rozlišení 1,5K (1272 x 2772 pixelů, jemnost 450 PPI), 60/90/120 Hz (maximální podpora až 144 Hz), jas až 1400 nitů, AMOLED
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400 SUPER, 4 nm proces, 8 jader (4 velká jádra + 4 malá jádra) s maximální frekvencí 2,6 GHz, GPU ARM Mali-G615 @ 1300 MHz
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: ColorOS 16.0
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx širokoúhlý (hlavní, f/1,8, OIS)
      • 8 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 16 mm, 5P objektiv, 112° široký úhel záběru)
    • přední: 16 Mpx (f/2,4)
  • IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
  • optická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry a hmotnost: 162,60 x 77,60 x 8,80 mm, cca 213 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W rychlé nabíjení SuperVOOC

Zdroj: gizmochina.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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