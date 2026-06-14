Alza Slevy: Špičkové notebooky pro práci i hraní za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 14. 6. 2026#Ostatní
Alza Slevy: Špičkové notebooky pro práci i hraní za zlomek ceny

Společnost Alza.cz spouští mimořádnou slevovou akci zaměřenou na přenosné počítače všech klíčových značek. V nabídce se nacházejí výkonné pracovní stanice, herní stroje, kompaktní ultrabooky i cenově dostupné modely pro každodenní agendu. Mezi hlavní výhody patří rychlé doručení a možnost pořízení techniky s výrazným cenovým zvýhodněním. Platnost této speciální nabídky je omezena do vyprodání zásob.

Apple MacBook

Přenosné počítače od společnosti Apple jsou celosvětově vyhledávány pro svou spolehlivost, dlouhou výdrž na jedno nabití a perfektní integraci hardwaru s operačním systémem macOS. Aktuální nabídka zahrnuje jak lehké modely Air vhodné pro studenty a na cesty, tak profesionální varianty Pro osazené nejnovější generací procesorů, které uspokojí i ty nejnáročnější uživatele pracující s videem či kódem.

ASUS

Tchajwanský výrobce ASUS pokrývá svými modely široké spektrum uživatelských potřeb. V nabídce se nacházejí elegantní zařízení řady Vivobook, která kombinují nízkou hmotnost a kvalitní displeje pro běžnou práci, stejně jako robustní herní mašiny ze série TUF Gaming. Ty nabízejí zesílené šasi a pokročilé chlazení pro plynulý chod moderních herních titulů bez kompromisů.

HP

Portfolio značky HP přináší inovativní řešení v podobě modelů OmniBook vybavených pokročilou umělou inteligencí pro zefektivnění každodenních úkonů a optimalizaci spotřeby. Pro náročné hráče a tvůrce obsahu je pak k dispozici prémiová řada OMEN, která disponuje nekompromisním grafickým výkonem a velkou úhlopříčkou obrazovky pro maximální herní zážitek.

Lenovo

Lenovo stabilně nabízí spolehlivá zařízení s vyváženým poměrem ceny a výkonu. Řada LOQ je navržena pro ty, kteří hledají dostupný vstup do světa moderního hraní a multimédií, zatímco celokovové modely Legion představují naprostou špičku s nekompromisní hardwarovou výbavou pro profesionální e-sport a náročné výpočty v elegantním designu.

Dell

Značka Dell je synonymem pro korporátní spolehlivost, precizní konstrukci a nadstandardní servisní podporu. Modely z řady Dell Pro a standardní firemní notebooky v neutrálních tmavých odstínech jsou ideálním nástrojem pro kancelářskou práci, analýzu dat a firemní nasazení, kde je kladen důraz na bezpečnost a stabilitu systému.

Acer

Společnost Acer se v této nabídce profiluje zejména vysoce efektivními Chromebooky s lehkým operačním systémem, které jsou optimální pro online výuku a administrativní činnost. Tradiční řady Aspire a Aspire Go pak přinášejí kovové prvky, solidní výbavu pro studijní účely a spolehlivý výkon při procházení webu či sledování multimédií.

Další zajímavé výběry

V rámci aktuální slevové vlny lze narazit i na výkonné stroje od dalších specializovaných výrobců. Příkladem je celokovový herní model MSI Crosshair A16 HX D8WFKG-022CZ se slevou (-15 %), který cílí na pokročilé hráče vyžadující nekompromisní grafiku. Pro základní kancelářské úkoly a méně náročné operace pak dobře poslouží model Tecno Megabook K15S 13th i3 512+8GB nabízející základní cenové zvýhodnění (-5 %).

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů, počítačových doplňků a příslušenství naleznete přímo na webových stránkách prodejce. Vybavte své pracovní či herní zázemí moderní technikou ještě dnes. Nejvýhodnější technologické nákupy na vás čekají na Alza.cz.

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