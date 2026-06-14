Xiaomi Watch S5, ICE smart TKS 2.0 a Tracer s AMOLED displeji: Novinky v obchodech #24

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Amazfit Cheetah 2 Ultra, Garmin Bounce a další: Novinky v obchodech #22
- Motorola Edge 70 Pro a Xiaomi 17T/Pro: Novinky v obchodech #23
- Huawei Watch Fit 5, Amazfit Bip Max a další chytré hodinky: Novinky v obchodech #23
- Motorola Edge 70 Pro, OnePlus Nord 6 a nezvyklé Doogee mobily dorazily: Novinky v obchodech #24
Xiaomi Watch S5
Novinka Xiaomi Watch S5 se dostává do obchodů v mnoha variantách. Sice za danou cenu nemají systém Wear OS, ale i tak disponují funkcí pro placení v obchodech a navíc mohou vydržet na jedno nabití až 21 dnů.HEUREKAXiaomi Watch S5 46mmCena od 3 744 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ICE smart TKS 2.0
Hodinky ICE smart TKS 2.0 mají trochu nestandardní design na tuto kategorii. Chlubí se AMOLED displejem, více než 100 sportovními režimy a nabízí funkce pro měření srdečního tepu, krevního tlaku a okysličení krve.HEUREKAALZAIce-Watch ICE smart TKS...Cena od 3 233 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Hodinky Tracer
Do obchodů zamířilo několik modelů hodinek Tracer SM, přičemž se liší hlavně designem, ale základ mají stejný. Model Tracer SMK9 nabízí tradiční kulatý design. Základem je 1,32palcový AMOLED displej a vydrží na jedno nabití až 6 dnů.HEUREKATracer SMK9Cena od 981 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Verze Tracer SMK15 sice má také kulatý displej, ale jeho úhlopříčka je 1,28 palců. Výdrž má být podobná, přičemž se také nabízí přes 100 sportovních režimů.HEUREKATracer SMK15Cena od 1 096 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Poslední model Tracer SM7 je již určen spíše pro muže a má největší displej, 1,43 palců. Také se jedná o AMOLED. Nabízí se měření dat jako tep, SpO2, krevní tlak a spánek.HEUREKATracer SM7Cena od 880 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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