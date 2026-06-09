Siri AI nebude v EU kvůli Aktu o digitálních trzích (DMA), tvrdí Apple

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Apple představil novou generaci Siri, která dostala i nový název – Siri AI. Jak je ale zvykem u Applu, hned nedojde ke spuštění. Už na samotné keynote vývojářské konference WWDC 2026 uvedl, že Siri AI se dostane k prvním uživatelům v druhé polovině tohoto roku. Navíc bude k dispozici jen v angličtině a navíc zde bude pořadník, který se dotkne i samotné dedikované aplikace Siri AI. Apple se ale také vyjádřil k nedostupnosti Siri AI v EU.
Apple novinky z WWDC 2026. Mezi nimi je i nová Siri AI
Skutečně je důvodem legislativa?
Moc společností se nevyjadřuje k nedostupnosti jejich služeb a produktů, ale Apple přímo na keynote jednoznačně uvedl, že nová Siri AI nebude dostupná v EU na iPhonech a iPadech. Aby toho nebylo málo, dočkali jsme se i tiskové zprávy, která se zaměřuje jen na tuto problematiku.
„Jsme neuvěřitelně zklamaní, že naši uživatelé v Evropské unii nebudou moct na svých iPhonech a iPadech využívat nové funkce Siri AI, které budou součástí nejnovějších verzí našich softwarů,“ postěžoval si Craig Federighi, senior viceprezident Applu pro vývoj softwaru. „Doufáme však, že se nám Siri AI v Evropské unii nakonec zpřístupnit podaří, a s evropskými regulačními orgány se budeme i nadále snažit komunikovat. Protože se ale Apple v rámci svých snah o nalezení řešení, které by chránilo soukromí a bylo bezpečné, nesetkal s konstruktivními reakcemi, nelze v současné době říct, kdy bude Siri AI v systémech iOS a iPadOS v Evropské unii k dispozici.“
Sice to vypadá, že Apple se snaží splnit „drakonickou“ legislativu, tedy konkrétně Akt o digitálních trzích (DMA). Zejména cílí na ochranu uživatelů, jejich citlivých dat a všeobecné bezpečnosti. Konkrétně navrhl Trusted System Agent, což je prostředník pro virtuální asistenty a nabízí stejné možnosti jako Siri AI. Také navrhl plán postupného zavádění Siri AI v EU, což by trvalo 18 měsíců. Dle Applu Evropská komise byla proti a odmítla vše, co bylo navrženo.
Druhý pohled: Hra o kontrolu a drahocenný čas
Je zde ale i druhý pohled. S uvedením Siri AI by musel Apple nabídnout stejnou možnost pro alternativní AI služby, což se mu nelíbí, jelikož by měly přístup ke stejným možnostem jako Siri AI. V podstatě by se jednalo o kompletní náhradu bez přímé kontroly ze strany Applu. Společnost se odkazuje na nebezpečnost AI systémů, hlavně s ohledem na ochranu osobních dat.
Apple si zde hraje tak trochu na oběť, jelikož rozhodnutí o používání alternativního AI na mobilu je spíše otázka na uživatele. Apple se nechce vzdát kontroly a vyžaduje své řešení. Dá se očekávat, že Evropská komise neustoupí a Apple nakonec bude muset rozhraní otevřít, stejně jako tomu bylo v minulosti u alternativních obchodů s aplikacemi nebo NFC plateb.
Na druhou stranu není Siri AI zdaleka připravené, jelikož podporuje jen jeden jazyk, navíc bude k dispozici jen v beta verzi v tomto roce. Apple šetří čas a zřejmě to bere jako výmluvu.
Zdroj: Tisková zpráva
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