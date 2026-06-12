Konec přehledu: S věkem dětí rodiče ztrácí kontrolu nad jejich mobily

Zdroj: Tesco Mobile
Mobilní telefony jsou již nedílnou součástí a samozřejmě je mají i děti. Mnoho rodičů je pořizuje kvůli zvýšení bezpečí a pro možnost rychlé komunikace, ale postupně je děti a následně mladiství používají pro další účely. Rodiče ale ztrácí přehled.
„Každý druhý rodič pořizuje dětem mobil z bezpečnostních důvodů. Jenže s tím, jak děti dospívají, se z nástroje pro spojení stává i zdroj starostí. Čas na displeji roste, přehled rodičů klesá a přichází čas na otevřenou diskuzi. Vedle vysvětlování ale rodiče stále častěji potřebují i praktické nástroje, například možnost regulovat datové připojení pro jednotlivé členy rodiny,” říká Lada Franková, marketingová ředitelka Tesco Mobile ČR.
Bez dohledu?
Nákup mobilního telefonu dítěti samozřejmě nese rizika, jelikož je následně vystaveno celému internetu. Nejenže obsahuje nástrahy, nebezpečné situace, ale také může způsobit závislost na hrách a hlavně sociálních sítích. Jen 53 % rodičů nastavuje nějaké limity používání mobilu. Přibližně 49 % pak zakazuje používání v konkrétní dobu. Pokud jde o časové limity na konkrétní aplikace, nastavuje je jen 29 % rodičů.
Co se týče zákazu konkrétních aplikací, tak to aplikuje 34 %, instalaci nových pak 33 % rodičů. Pokud jde o sociální sítě, tak zde 28 % kompletně zakazuje. Nejvíce tato pravidla fungují u dětí do 10 let. S rostoucím věkem se pak snižuje dodržování pravidel, možná i proto, že si mladiství najdou svůj způsob, jak obejít pravidla. Ve věku mezi 14 až 16 let pak platí jen pro 19 % dětí.
Jak je vidět z grafu výše, s rostoucím věkem dítěte rodiče ví méně o tom, jak moc jejich potomek používá smartphone. Navíc jde jen o pohled ze strany rodičů, takže reálná data mohou být zcela odlišná.
- Způsob využívání telefonu podle pohlaví a věku
- Chlapci (dominuje hraní her)
- Věk 8–10 let: 75 % hraje hry.
- Věk 14–16 let: 54 % hraje hry.
- Dívky (preference komunikace a obsahu)
- Věk 8–10 let: hry hraje pouze čtvrtina dívek.
- Věk 14–16 let:
- 60 % komunikuje s přáteli.
- 45 % poslouchá hudbu a podcasty.
- 43 % aktivně využívá sociální sítě.
- Srovnání sociálních sítí (věk 14–16 let)
- Dívky: 43 % aktivních uživatelek.
- Chlapci: 39 % aktivních uživatelů.
- Chlapci (dominuje hraní her)
- Polohu dítěte sleduje skoro polovina rodičů
- Statistiky sledování polohy
- 47 % rodičů dětí s vlastním mobilem aktivně sleduje jejich polohu (nejčastěji pomocí aplikace).
- 23 % rodičů o zavedení sledování uvažuje.
- Vnímání kontroly ze strany dětí
- 91 % dětí o sledování ví a souhlasí s ním.
- 4 % dětí netuší, že je rodiče monitorují.
- Statistiky sledování polohy
Tento průzkum vznikl pro společnost Tesco Mobile, která k tomu připravila i speciální projekt #VecereBezMobilu. Součástí jsou speciální herní karty Surikarty. Ta obsahuje celkem 60 karet s konverzačními otázkami navrženými ve spolupráci s psychologem a psychoterapeutem Tomášem Kvapilíkem. Více o tomto projektu se dozvíte na tescomobile.cz/vecere-bez-mobilu.
Zdroj: Tisková zpráva
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